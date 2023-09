One Piece: Was ist die Grandline? Das steckt hinter Ruffys großem Ziel

Mit der Hilfe von Navigatorin Nami wollen Ruffy und seine Crew die Grandline erreichen.

Ob nun im Manga, Anime oder der Live Action-Adaption von One Piece, Ruffy will auf die Grandline segeln. Er besorgt sich ein Schiff und eine treue Crew, um möglichst vorbereitet dorthin zu segeln. Doch was genau ist die Grandline eigentlich? Wir verraten euch alles Wissenswerte rund um diesen Ort.

Alles Wissenswerte zur Grandline aus One Piece

Was ist die Grandline?

Die Grandline ist ein Bereich im Meer, der sich wie ein Gürtel um die Welt von One Piece erstreckt. Dieses Gebiet wird durch die Red Line in die Bereiche „Paradies“ und „Neue Welt“ zweigeteilt.

Die Grandline ist ein gefährlicher Ort und kann über den Reverse Mountain auf der Red Line betreten werden.

Bei der Red Line handelt es sich um ein Festland, das sich ebenfalls wie die Grandline wie ein Gürtel um die Welt legt, nur eben um 90 ° versetzt.

Die Grandline ist ein gefährlicher Bereich. Das Wetter ist unberechenbar und reicht von Stürmen bis hin zu Hitzewellen. Da jede Insel ihr eigenes Magnetfeld besitzt, zeigen normale Kompasse keine Wirkung. Die Navigation muss anderweitig erfolgen.

Was gibt es dort zu finden?

Auf irgendeiner Insel der Grandline soll es das One Piece geben, den größten Schatz der Welt. Er wurde von Piratenkönig Gol D. Roger hinterlassen. Derjenige, der den Schatz findet, soll zum neuen König der Piraten werden.

Aus diesem Grund ist es Ruffys Ziel, auf die Grandline zu gelangen. Dort will er die Insel aufsuchen, das One Piece finden und so König der Piraten werden. Durch den Fund des Schatzes würde er seinen großen Traum erfüllt.

Um was es sich sich bei diesem Schatz aber genau handelt, ist nach wie vor nicht sicher. Es gibt aber Theorien:

Wie kommt man auf die Grandline?

Beim Betrachten der Karte könnte man sich die Frage stellen, wieso Ruffy und seine Crew nicht einfach von der Seite aus auf die Grandline segeln. Das Problem dabei ist, dass die Grandline vom Calm Belt umschlossen wird.

Dabei handelt es sich um einen Bereich, in dem es keinen Wind gibt. Es ist also unmöglich, mit einem herkömmlichen Schiff darauf zu segeln, da es auf dem wellenlosen Gewässer gar nicht vorankommen würde.

Ein Fanart verdeutlicht die Einteilung im Detail:

Außerdem ist der Calm Belt die Heimat vieler Seekönige. In Staffel 1 der Netflix-Serie gab es einen solchen Seekönig in einer Szene aus Ruffys Kindheit zu sehen. Diese Seemonster zerstören sämtliche Schiffe, die sich in den Bereich wagen.

Deshalb ist es nur möglich, vom Reverse Mountain aus auf die Grandline zu gelangen. Dabei handelt es sich um einen riesigen Berg auf der Red Line, bei dem alle vier Ozeane zusammenlaufen. Die Strömung erlaubt es, die Grandline ohne größere Blessuren zu betreten.