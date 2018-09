Wer sich darauf gefreut hatte, noch in diesem Jahr mit Ruffy und dem Rest der Strohhutbande in das erste Open World-Abenteuer der One Piece-Geschichte zu gehen, muss jetzt ganz stark sein.

One Piece: World Seeker

Nintendo Switch-Port nicht ausgeschlossen

Erst im nächsten Jahr: Wie Bandai Namco in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde der Release von One Piece: World Seeker auf das Jahr 2019 verschoben. Genauere Details zur Veröffentlichung gibt es nicht. Schon vor ein paar Tagen tauchte die Verzögerung im One Piece-Manga auf, wurde aber nicht offiziell bestätigt.

Open World-Spiel soll weiter verbessert werden

Die Gründe für die Verschiebung von One Piece: World Seeker sind denkbar einfach - die Entwickler benötigen noch etwas Zeit, um das Spiel weiter zu verbessern. Koji Nakajima, Chefproduzent von Bandai Namco Entertainment, sagt dazu:

"One Piece: World Seeker ist das ehrgeizigste One Piece-Spiel aller Zeiten. Wir sind uns des enormen Potenzials des Spiels bewusst und wollen sicherstellen, dass wir alle Erwartungen der Fans erfüllen. Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Veröffentlichungstermin zu verschieben und die zusätzliche Entwicklungszeit zu nutzen, um das bestmögliche Spiel zu entwickeln."

Wir haben One Piece: World Seeker schon vorab spielen können und zeigten uns in der GamePro-Preview recht angetan vom vollgepackten Action-Adventure. Allerdings trübten auch Probleme mit Steuerung und Kamera den guten Eindruck. Wir begrüßen die zusätzliche Entwicklungszeit.

One Piece: World Seeker erscheint 2019 für PS4, Xbox One und PC.