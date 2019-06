One Piece - So würde Zoro mit Ruffys Gum-Gum-Kräften aussehen

Die One Piece-Spiele konnten leider nie ganz an die Faszination heranreichen, die die Manga- und Anime-Vorlage verströmen. Aber die bleibt trotzdem ungebrochen, beides genießt nach wie vor größte Beliebtheit. Unter anderem dank dem Erfinder und Zeichner von One Piece: Eichiro Oda wird offenbar einfach nicht müde, sich um seine Fans zu kümmern und liefert den entsprechenden Fan-Service. Nachdem er schon mal die Schwerter von Zorro als Personen gezeichnet hat, ist jetzt Zorro mit den Fähigkeiten dran, die die Gum-Gum-Frucht verleiht.

One Piece-Schöpfer zeichnet Zorro mit Ruffys Gum-Gum-Fähigkeiten

Falls ihr euch schon immer gefragt haben solltet, wie es wohl aussehen würde, wenn andere Charaktere andere Teufelsfrüchte essen würden, könnt ihr frohlocken: Nachdem erst kürzlich zum ersten Mal die beiden Teufelsfrüchte von Robin und Chopper gezeigt wurden, könnt ihr euch jetzt anschauen, was dabei herauskäme, wenn Zorro die Gum-Gum-Frucht essen würde.

Wie sonst Monkey D. Ruffy: Die Gum-Gum-Frucht sorgt bekanntermaßen dafür, dass Ruffy seine Gliedmaßen wie Gummi dehnen und verlängern kann. Kaum auszumalen, wozu der Schwertkämpfer Zorro in der Lage wäre, wenn er seine Arme derartig ausstrecken könnte.

So könnte Zorro nach dem Verspeisen der Gum-Gum-Frucht aussehen

Gum Gum Zoro by Eiichiro Oda pic.twitter.com/l1zXqGbip6 — YonkouProductions (@YonkouProd) June 14, 2019

Das wirkt irgendwie gleichzeitig furchteinflößend, beeindruckend und besorgniserregend. Viele Fans kommentieren das Ganze entweder dahingehend, dass Zorro so wohl unschlagbar wäre – oder sich selbst massiv verletzen könnte. Die Kombination sieht auf jeden Fall wild aus.

Hier könnt ihr das Making of nachvollziehen

Eichiro Oda liefert auch Einblicke in die Entstehung der Illustration:

Making of Illustration by Oda pic.twitter.com/tFnybD7YZv — YonkouProductions (@YonkouProd) June 14, 2019

Ihr wollt noch mehr One Piece?

Der Ur-Manga und quasi die allererste Vorlage für Ruffy und Co namens Romance Dawn wird anlässlich des 20-jährigen Jubiläums als Anime verfilmt.

und quasi die allererste Vorlage für Ruffy und Co namens Romance Dawn wird anlässlich des 20-jährigen Jubiläums als Anime verfilmt. Gigantisches Strohhut-Geheimnis: In einem Teaser ist eines der bisher größten Geheimnisse der Anime- und Manga-Serie zu sehen - und das ist wortwörtlich gemeint.

Ziemlich bescheuert: Wir wissen jetzt auch, wie die drei Lieblings-Schwerter von Zorro aussehen würden, wenn sie Menschen wären.

Zoro endlich selber spielen: Der One Piece: World Seeker-DLC macht's möglich

Wie gefällt euch die Illustration zu Zorro mit der Power der Gum-Gum-Frucht?

One Piece: World Seekler - Screenshots ansehen