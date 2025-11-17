Red Dead Redemption 2: Kommt noch eine Enhanced Version für PS5 und Xbox Series X/S? Bekannter Insider hat eine gute Nachricht

Womöglich muss Arthur nicht mehr allzu lange auf ein Upgrade warten.

Eine neue Current Gen-Version eines Spiels kann unter Umständen auch mal für Enttäuschung statt Freude bei Fans sorgen – und das ist gerade der Fall bei der Ankündigung von Red Dead Redemption für PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und mobile.



Der ganz einfache Grund: Die Community wünscht sich eigentlich viel sehnlicher ein Upgrade für Teil 2. Ein Insider schürt diesbezüglich jetzt Hoffnung, wenn auch mit einer etwas vagen Aussage.

Red Dead Redemption 2 könnte bald folgen

Die neue Version für den ersten Teil der Outlaw-Reihe wurde natürlich sofort unter Fans diskutiert. Der bekannte Insider NateTheHate hat auf X/Twitter einen Post beantwortet und mitgeteilt: "Das schließt nicht aus, dass RDR2 kommt." Hier könnt ihr euch übrigens noch mal den Trailer zur neuen Version von Teil 1 anschauen:

1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Ein User antwortet darauf, dass es nicht ganz generell um das Erscheinen einer Enhanced Version für Red Dead Redemption 2 gehe, sondern eher um das Timing, beziehungsweise konkrete Leaks. Ein User erinnert: "An einem Punkt hast du ausdrücklich gesagt, dass RDR2 (nicht RDR1) noch in diesem Jahr erscheinen würde." Darauf antwortet der Insider:

Ich habe berichtet, mir wurde gesagt, dass es einige Monate nach dem Switch 2-Launch erscheinen würde – das ist eine Information vom Anfang des Jahres 2025. GTA6 wurde seitdem verschoben und Rockstar machen, was sie wollen. Veröffentlichungstermine können sich ändern.

Mehr zur GTA 6-Verschiebungen und dem aktuellen Arbeitsklima bei Rockstar könnt ihr in diesen Artikeln lesen:

Nach der Aussage von NateTheHate könnte die Current Gen-Version von RDR2 immer noch auf dem Weg sein und womöglich nicht allzu lange Zeit nach der für John Marstons Geschichte erscheinen.

Das heißt natürlich: Falls die Infos zutreffen und der Insider nicht doch eine Falschinformation hatte, die sich eigentlich auf Teil 1 bezog. Da wir aktuell nichts von offizieller Seite wissen, haben wir aber lediglich diese Aussage.

Die neue Version von Red Dead Redemption erscheint übrigens am 2. Dezember dieses Jahres. Sie bringt auf PS5 und Xbox Series X/S unter anderem 60 fps und HDR-Unterstützung mit. Habt ihr die PS4-, Switch- oder digitale, abwärtskompatible Version für Xbox One, dann könnt ihr außerdem gratis updaten.

Was denkt ihr? Wird ein Upgrade von RDR2 nicht lange nach dem für Teil 1 folgen oder denkt ihr, wir müssen noch viel Geduld mitbringen?