Dieses Open-World-Rollenspiel könnte Witcher 3 vom Thron stoßen: Dark-Fantasy-RPG jetzt mit Bonus sichern!

Dieses Open-World-Spiel könnte eines der ganz großen Rollenspiel-Highlights des Jahres werden.

In rund vier Monaten, genauer gesagt am 3. September, erscheint ein neues Open-World-Rollenspiel, das auf Dark Fantasy setzt und vom neuen Studio des Directors von The Witcher 3 stammt. Ab jetzt könnt ihr das potenzielle RPG-Highlight des Jahres für PS5, Xbox und PC vorbestellen, unter anderem hier bei Amazon, wo ihr eine Preisgarantie bekommt und automatisch weniger zahlt, falls das Spiel noch günstiger wird:

Bei Amazon bekommt ihr auch den Vorbesteller-Bonus, der in einem besonderen Rüstungsset besteht, sowie ein Steelbook obendrauf. Neben der Standard-Version könnt ihr euch außerdem bereits die Collector's Edition sichern. Diese liefert euch neben dem Spiel eine 23 cm hohe Statue der Hauptfigur, eine Weltkarte, das Steelbook, ein gedrucktes Hardcover-Weltkompendium mit 60 Seiten und digitale Extra-Inhalte wie den Soundtrack und ein Comicheft:

Da solche Collector's Editions oft sehr schnell ausverkauft sind, solltet ihr euch besser ein bisschen beeilen, falls ihr sie haben wollt. Alternativ findet ihr sie allerdings derzeit auch noch bei MediaMarkt.

Dark Fantasy im 14. Jahrhundert: Das ist das neue Open-World-Rollenspiel!

2:36 Neuer Story-Trailer zu The Blood of Dawnwalker veröffentlicht

Es geht hier um The Blood of Dawnwalker, ein Action-Rollenspiel mit großer Open World und Third-Person-Perspektive, das euch in die Rolle des namensgebenden Dawnwalkers schlüpfen lässt: Tagsüber seid ihr ein Mensch, nachts verwandelt ihr euch jedoch in einen Vampir. In einer finsteren, im Europa des 14. Jahrhunderts angesiedelten Welt, die ohnehin schon von Seuchen und Konflikten heimgesucht wird, greifen Vampire nach der Macht, die ihr nun bekämpft – oder auch nicht.

The Blood of Dawnwalker überlässt es nämlich euch, ob ihr euch eher für eure menschliche oder für eure vampirische Seite entscheidet. Dabei müsst ihr auch bedenken, dass ihr eure vampirischen Kräfte gut gebrauchen könnt, um eure eigene Familie zu retten. Hierfür bleibt euch nämlich nur begrenzte Zeit: Durch das Erledigen bestimmter Quests schreitet die Zeit voran und die Welt ändert sich, mal zum Guten und mal zum Schlechten. Deshalb müsst ihr gut überlegen, was ihr tun wollt.

The Blood of Dawnwalker bietet eine große und landschaftlich sehr hübsche Fantasy-Welt.

Im Vergleich zu einem The Witcher 3 scheint ihr in The Blood of Dawnwalker also deutlich mehr Einfluss auf den Verlauf der Hauptgeschichte zu haben und auch sehr viel mehr unter Druck zu stehen. Spielerisch wirken beide Spiele ansonsten recht ähnlich, mit einem Kampfsystem, das auf spannende Schwertkämpfe mit Magie-Einsatz setzt. Statt Hexer- habt ihr nun jedoch Vampir-Fähigkeiten, durch die ihr etwa im Parkours-Stil in Windeseile über die Dächer der Stadt jagen könnt.

Auch optisch könnte die finstere und brutale, aber landschaftlich wunderschöne Welt von The Blood of Dawnwalker fast ebenso gut aus dem Universum von The Witcher stammen – mit dem Unterschied allerdings, dass sie noch näher am realen Mittelalter ist und etwas weniger Fantasy-Elemente bietet. Wer die Atmosphäre von The Witcher 3 mochte, dürfte sich dennoch sofort heimisch fühlen. Bei der Erkundung der Open World braucht ihr euch übrigens nicht zu beeilen, denn dabei schreitet die Zeit nicht voran.