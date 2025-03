Neues Open-World-Spiel in der mongolischen Steppe des 13. Jahrhunderts zeigt Gameplay-Video und Releasetermin

Ostwind: Die Legende von Khiimori Releasetermin und Gameplay-Video veröffentlicht.

Ein Open-World-Spiel ohne Kämpfe, mit schicker Grafik, aufwendig animierten Pferden und einer Prise Survival, das ist Ostwind: Die Legende von Khiimori. Das nächste Spiel des deutschen Entwicklerstudios Aesir Interactive aus München macht einiges anders als die bisherigen Reiterhof-Spiele der Reihe.

In dem von der Unreal Engine 5 befeuerten Spiel reitet ihr durch die weitläufigen Steppen der historischen Mongolei und liefert Pakete aus. Dabei gibt es aber einiges zu beachten. Beispielsweise will die Route inklusive Lagerplätzen gut geplant sein und mit der richtigen Pferdezucht lassen sich die Chancen auf Erfolg ebenfalls verbessern.

Pre-Alpha-Gameplay veröffentlicht

Es gab zwar schon Trailer, die einen ersten Eindruck der Spielwelt vermittelt haben, aber dank der aktuellen Kickstarter-Kampagne können wir nun einen Blick auf tatsächliches Gameplay werfen. Das Spiel befindet sich noch in Entwicklung, bedenkt also, dass es sich hierbei um unfertiges Material handelt (via Kickstarter).

Ostwind: Die Legende von Khiimori zeigt frühes Gameplay der mongolischen Open World im 13. Jhd.

Das kurze Video zeigt, wie die Spielfigur einen Lieferauftrag annimmt und kurz darauf ihrem Ziel entgegeneilt. Unterwegs werden Ressourcen gesammelt und wir sehen einige Menüs und UI-Elemente, die uns möglicherweise so – oder zumindest so ähnlich – im fertigen Spiel erwarten.

Einen besseren Eindruck zu den angekündigten Survival-Elementen bekommen wir hier leider noch nicht. Die gezeigte Strecke scheint auch recht kurz zu sein. Wie groß die gesamte Map am Ende wird, bleibt abzuwarten. Die Devs versprechen aber viel Platz, um ein passendes Gefühl der Weite zu vermitteln.

Wir wissen allerdings schon, dass es verschiedene Biome geben soll. Neben grünen Landschaften soll es eine Wüstenregion und schneebedeckte Berge geben. Unterwegs müsst ihr euch, ähnlich wie in Death Stranding, einen Weg durch die Natur bahnen, inklusive tiefer Flüsse, Sandstürme oder steiler Klippen.

Wenn ihr euch nicht gut genug vorbereitet, kann sich euer Pferd verletzen oder krank werden. Außerdem kann euch die Wildnis zum Verhängnis werden. Es gibt zwar Pfeil und Bogen, allerdings sind diese "eher Werkzeuge als Waffen", zumindest laut der offiziellen Beschreibung. Mit unterschiedlichen Pfeilarten lassen sich beispielsweise Items einsammeln oder Rätsel lösen.

Die Werte eurer Pferde könnt ihr durch das Fangen und Zähmen wilder Exemplare, sowie der Zucht verändern. Ressourcen und Crafting für bessere Ausrüstung auf steinigen Wegen sind auch mit dabei.

Wann erscheint Legend of Khiimori?

Die aktuelle Roadmap plant den Early Access-Start für den Sommer 2025. Der vollständige Release ist für den März 2026 auf PC und Konsolen angekündigt. Falls ihr mehr zum Spiel wissen wollt, könnt ihr noch einen Blick auf unsere erste Preview Ostwind: Die Legende von Khiimori werfen.

Auf Kickstarter startete das Projekt recht erfolgreich und konnte laut Entwicklerteam das angestrebte Finanzierungsziel bereits nach 19 Stunden erreichen.

Was denkt ihr: Klingt das Konzept, als Kurier in der mongolischen Steppe unterwegs zu sein, spannend für euch?