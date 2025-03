Death Stranding 2 hat endlich einen Release-Termin - und Early Access für alle, die mehr zahlen

Mit Death Stranding 2: On The Beach will Hideo Kojima uns noch dieses Jahr erneut auf eine sehr eigenwillige, aber filmreife Tour schicken. Nur wann wir wieder genau in die Rolle des Lieferboten Sam Porter Bridges (Norman Reedus) schlüpfen dürfen, war bislang noch unklar. Auf der SXSW in Austin (Texas, USA) hat Kojima diese Frage nun mit einem neuen Trailer beantwortet.

Death Stranding 2-Trailer verrät PS5-Release

Wann erscheint Death Stranding? 26. Juni 2025

26. Juni 2025 Für welche Plattform? PS5 (Pro)

Und hier seht ihr direkt den Trailer:

10:14 Death Stranding 2 sieht im neuen Trailer fantastisch aus und verrät auch endlich den Release-Termin

Der über 10 Minuten lange Pre-Order-Trailer zeigt uns aber nicht nur endlich den finalen Release-Termin. Kojima versetzt uns mit surrealen und gleichzeitig atemberaubenden Landschaften auch mal wieder in Staunen – und überrascht uns auch mit einigen Easter Eggs. In dem Trailer bekommen wir nämlich eine Metal Gear-Hommage in Form von Solid Snake und REX zu sehen.

Damit ihr die 10 Minuten nicht Bild für Bild danach durchsuchen müsst, haben wir euch hier einen X-Post eingebunden, der die Szenen direkt zeigt:

Falls ihr euch das PlayStation-Panel zu Death Stranding 2 noch einmal komplett anschauen wollt – unter anderem, da auch Norman Reedus und Troy Baker sich zu Hideo Kojima gesellen – könnte ihr das auf YouTube tun. Wir haben euch die englische Fassung des Panels hier verlinkt, die rund 45 Minuten lang geht.

Death Stranding 2 könnt ihr auch 2 Tage früher spielen

Falls ihr es gar nicht abwarten könnt, wieder in die surreale Welt von Death Stranding abzutauchen, gibt es eine Möglichkeit die Wartezeit um 2 Tage verkürzen. Für DS2 wird nämlich ein 48-stündiger Early Access angeboten. Wer die Digital Deluxe Edition oder Collector's Edition kauft, darf schon am 24. Juni 2025 loslegen.

Auf dem PlayStation Blog findet ihr noch ausführlichere Informationen zu den Editionen und Vorbestellung.

Digital Standard Edition: 79,99 Euro

79,99 Euro Digital Deluxe Edition: 89,99 Euro

89,99 Euro Collector's Edition: 249,99 Euro

Zusätzlich enthalten die teureren Editionen noch diverse Ingame-Items wie ein Maschinengewehr. Haptische Goodies, darunter auch eine Statue, sind dagegen nur in der CE enthalten. Wer ab dem 17. März vorbestellt, bekommt zudem noch einige Pre-Order-Boni obendrauf.