Outriders-DLC angedeutet und so könnte es mit dem Spiel weitergehen

Outriders ist offenbar ein voller Erfolg. Auf Reddit und Twitter gab People Can Fly einige interessante Zahlen zum ersten Monat des Online-Shooters bekannt: 3,5 Millionen Spieler:innen haben den Titel bisher gezockt und das ganze 120 Millionen Stunden lang. 20 Milliarden Feinde wurden vernichtet, vor allem mit dem Trickster und dem Pyromancer.

Entwickler teasen neue Inhalte an: Noch interessanter für die Community dürfte aber sein, dass People Can Fly eine Art Erweiterung zu Outriders ankündigt:

"Eine komplett neue Marke herauszubringen, ist niemals leicht, und wir sind noch immer sehr dankbar für euren Support und euer Feedback - wir sind weiterhin da und hören euch gut zu, und wir wollen sicher gehen, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten stetig euer Spielerlebnis verbessern. Wir freuen uns außerdem darauf, Outriders in der Zukunft zu erweitern..."

Outriders bekommt wohl DLC

Leider nennen die Entwickler keine Details. Und eine Erweiterung kann so ziemlich alles sein. Die große Frage ist: Veröffentlicht People Can Fly kostenlose neue Inhalte, um die Community zusammenzuhalten, oder erscheinen echte DLCs, für die wir auch zahlen müssen? Tatsächlich klingt die Aussage eher nach Letzterem.

Welche neuen Inhalte könnten kommen? Das Offensichtlichste wären neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Aber ohne neue Areale und Feinde, an denen wir diese ausprobieren können, wäre das doch ein wenig enttäuschend. Der genannte Erfolg von Outriders könnte durchaus dafür gesorgt haben, dass Square Enix die Entwicklung an einem umfangreichen Add-On freigegeben hat. Es ist vermutlich das, was die meisten Spieler:innen wollen.

Sehen wir Outriders auf der E3?

Eventuell sind die Entwickler mit ihren neuen Inhalten schon weiter als gedacht. Immerhin ist es bei einem Live-Service-Game ziemlich wichtig, möglichst schnell Inhalte nachzuliefern. Falls dem so ist, könnten wir den Online-Shooter auf der E3 im Juni (12.-15.6.) zu sehen bekommen. Publisher Square Enix hat sich inzwischen für die Messe angemeldet, und auch auf der Presseshow von Microsoft könnte Outriders einen Gastauftritt haben. Immerhin erschien das Spiel zum Launch im Game Pass.

