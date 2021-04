Outriders Inventar-Bug: Ihr bekommt eure Waffen mit einem fetten Bonus zurück

Die Entwickler von People Can Fly haben einen Patch veröffentlicht, der den berüchtigten Inventar-Bug in Outriders beseitigen sollte. Leider kommt es noch immer vor, dass Spieler:innen plötzlich alle Waffen und Items verlieren, die sie sich über Stunden verdient haben. Außerdem kehren die verschwundenen Gegenstände auch mit dem Patch nicht einfach so zurück. Jetzt ist bekannt, wie das Entwickler-Team euch für die Umstände entschädigen wollen.

Verlorene Items werden angepasst

Zunächst einmal werden euch People Can Fly die verlorenen Gegenstände wiedergeben, wie die Entwickler auf Reddit bekannt gaben. Das ist möglich, da eure Charaktere inklusive ihrer Ausrüstung auf den Servern gespeichert sind.

Aber damit nicht genug:

"Die verteilten Waffen werden die selben Attribut-Kombinationen aufweisen, aber mit den Werten eines God-Roll. Items werden mit dem höchstmöglichen Ausrüstungs-Level eines Charakters ausgegeben. World-Level und Challenge-Level werden also mit einbezogen."

Was bedeutet das genau? Das heißt, ihr bekommt eure Ausrüstung auf mindestens der Stufe zurück, auf der ihr sie verloren habt.

Hinzu kommt, dass ihr durch den God-Roll die bestmögliche Perk-Kombination für eure Waffe erhaltet. Und euer Fortschritt seit dem Wipe wirkt sich ebenfalls positiv auf die Werte der Gegenstände aus.

Es gibt übrigens einen kleinen Kniff, mit dem ihr dem verheerenden Inventar-Wipe aus dem Weg gehen könnt:

1 0 Mehr zum Thema Outriders – Mit diesem Trick könnt ihr den fiesen Inventar-Bug verhindern

Weitere Artikel zum Thema Outriders:

Outriders ist vielen zu schwer

Auch ohne Inventar-Bug beschweren sich momentan viele Spieler:innen, dass Outriders zu schwierig ist. Das betrifft vor allem Solo-Gamer, die den Endgame-Content angehen wollen. Das Entwickler-team selbst hat fast alle Klassen abgeschwächt, weil einige Streamer:innen schon nach kurzer Zeit mit mächtigen Builds durch das Endgame spazierten. Bei der Community kommt das aber gar nicht gut an, denn Möchtegern-Outrider, die nur wenig Zeit haben, werden dadurch benachteiligt.

Seid ihr in Outriders bisher auf einen Bug oder Exploit gestoßen?