Nur 1,99 Euro: Dieses Koop-Spiel für eure Silvesterparty gibt's mit 90% Rabatt auf der Switch

Ihr braucht noch das richtige Spiel, um eure Silvesterparty aufzumischen? Oder sucht ganz unabhängig von der Neujahrsfeier ein witziges Koop-Spiel für bis zu vier Personen? Da habt ihr auf der Switch momentan die perfekte Möglichkeit, euch ein richtiges Schnäppchen zu sichern. Overcooked gibt's nämlich gerade in der Special Edition mit "saftigem" Rabatt.

Das bietet euch das Angebot

Hier haben wir alles Wichtige für euch auf einen Blick zusammengefasst:

Spiel: Overcooked: Special Edition (mit Zusatzleveln und mehr Charakteren)

Overcooked: Special Edition (mit Zusatzleveln und mehr Charakteren) Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Angebotspreis: 1,99 Euro (das sind 90 Prozent Rabatt)

1,99 Euro (das sind 90 Prozent Rabatt) Reduziert bis: 4. Januar 2023

Auch auf anderen Plattformen günstig: Ihr spart dabei richtig viel, denn normalerweise kostet der Titel 19,99 Euro. Overcooked ist übrigens auch auf anderen Plattformen aktuell reduziert. Auf Steam und im PS Store kostet das Koop-Spiel 3,19 Euro und im Xbox Store kostet es nur 1,59 Euro. Aber Vorsicht: Dabei handelt es sich nicht um die Special Edition. Das heißt, die oben genannten Zusatzinhalte, die aus zwei DLCs stammen, sind nicht dabei. Der Nachfolgetitel Overcooked 2 ist im Game Pass enthalten.

Weitere Switch-Spiele gesucht? In diesen Artikeln werdet ihr fündig:

Das erwartet euch in Overcooked

Zugegeben, Overcooked könnte die Freundschaft mit euren Koop-Partner*innen auf die Probe stellen, denn wenn ihr euch gemeinsam ins Küchenchaos stürzt, können – neben dem Reis – auch mal die Gefühle hochkochen. Aber das ist eben auch gerade der Witz bei diesem Spiel.

Im "Angespielt"-Video könnt ihr euch ein Bild davon machen:

5:43 Overcooked - Angespielt: Tobi und Mirco retten im Kochfieber das Zwiebelreich

Ihr müsst in knapp bemessener Zeit vorgegebene Gerichte zubereiten und das schafft ihr eben nur mit guter Koordination. In der Theorie klingt das vielleicht einfach: Eine Person schnippelt, eine spült Teller, eine andere kocht Reis und die letzte richtet die Teller an.

Aber aus eigener Erfahrung können wir euch sagen: Im Eifer des Gefechts kann es passieren, dass alles nur noch durcheinandergerät, bis ihr euch einfach nur noch gegenseitig mit Fleisch und Gemüse bewerft und euch gegenseitig Anweisungen (lieb gemeint) an den Kopf werft. Hinter dieser besonderen Küchenschlacht verbirgt sich übrigens auch noch eine Story, die ist aber eher Nebensache.

Overcooked lässt sich übrigens auch alleine spielen, wir würden euch aber auf jeden Fall empfehlen es gemeinsam zu erleben. Das Gute an diesem Spiel ist, dass es kaum Videospielerfahrung voraussetzt, denn die Steuerung ist ziemlich simpel.

Werdet ihr euch das Angebot schnappen? Und plant ihr, an Silvester gemeinsam mit Freund*innen zu zocken?