Palia: Alle 81 Fische mit Ort und Uhrzeit im Überblick

Mit der Übersicht verpasst ihr keinen Fisch mehr in Palia.

Wie für viele Cozy Games üblich, gibt es auch in Palia die Möglichkeit, Fische zu angeln. Je nach Uhrzeit, Ort und Köder könnt ihr verschiedene Meeresbewohner fischen. Falls ihr nach einem bestimmten Fisch suchen solltet, werdet ihr in der folgenden Übersicht fündig. Wir verraten euch nämlich, wie ihr an sie kommt.

Diese 81 Fische gibt es in Palia

Insgesamt bietet Palia 81 Fische, die ihr fangen könnt. Dafür sind entscheidend der Ort, die Uhrzeit und der gewählte Köder – ein Upgrade eurer Angel ist nicht nötig, um alle Fische zu finden. Mit der folgenden Übersicht solltet ihr keinen Fisch mehr verpassen.

Alle Teiche (Kilima Valley & Bahari Bay)

Fisch Zeit und Köder Glückskoi Jederzeit, Keinen Mudminnow Jederzeit, Keinen Streitsüchtiger Koi Tag/Nacht, Keinen Wolkenfisch Morgendämmerung/Tag, Glühwürmchen Riesiger Goldfisch Jederzeit, Glühwürmchen Kilima-Wels Jederzeit, Wurm Feenkarpfen Morgendämmerung/Abend, Wurm Spiegelkarpfen Jederzeit, Wurm Fleckenhäsling Jederzeit, Glühwürmchen Oranger Bluegill Jederzeit, Wurm Scharlachroter Koi Jederzeit, Glühwürmchen Lauerwels Abend/Nacht, Glühwürmchen

Um einen Fisch zu angeln, müssen mehrere Parameter stimmen.

Seen (Kilima Valley)

Fisch Zeit und Köder Gillyfin Jederzeit, Keinen Forellenbarsch Jederzeit, Wurm Bemalter Barsch Jederzeit, Wurm Schwarzbarsch Jederzeit, Wurm Prismenforelle Morgendämmerung/Tag, Wurm Gestreifter Stör Morgendämmerung/Nacht, Wurm Schimmerflosse Jederzeit, Wurm Alligator-Hecht Jederzeit, Glühwürmchen Beluga-Stör Jederzeit, Glühwürmchen Verzauberter Welpenfisch Jederzeit, Glühwürmchen Mitternachtspaddelfisch Nacht, Glühwürmchen Riesiger Kilima-Stachelrochen Morgendämmerung/Tag/Abend, Glühwürmchen Alter Fisch Jederzeit, Glühwürmchen

2:17 Palia lässt das Koop-Herz für Farming-Fans höher schlagen.

Flüsse (Kilima Valley)

Fisch Zeit und Köder Gestreifter Dace Jederzeit, Keinen Gefleckte Groppe Jederzeit, Keinen Kanalwels Jederzeit, Keinen Silberner Lachs Morgendämmerung/Nacht, Keinen Goldener Lachs Morgendämmerung/Tag, Wurm Regenbogenforelle Jederzeit, Keinen Rotbauchpiranha Jederzeit, Wurm Süßwasseraal Morgendämmerung/Nacht, Wurm Stichling Morgendämmerung/Tag, Wurm Energiegeladener Piranha Jederzeit, Wurm Strahlender Mondfisch Jederzeit, Wurm Karausche Jederzeit, Glühwürmchen Platinbarsch Jederzeit, Glühwürmchen Kilima-Äsche Jederzeit, Glühwürmchen Indigo-Neunauge Morgendämmerung, Nacht, Glühwürmchen Kenlis Karpfen Jederzeit, Glühwürmchen Flammenzungenstrahl Morgendämmerung/Tag, Glühwürmchen

Manche der Fische lassen sich nur am Abend fangen.

Flüsse (Bahari Bay)

Fisch Zeit und Köder Rosiger Bitterling Jederzeit, Keinen Silberner Lachs Jederzeit, Keinen Gelber Barsch Jederzeit, Keinen Morgendämmerrochen Morgendämmerung, Keinen Abenddämmerrochen Abend, Keinen Kilima-Rotflosse Jederzeit, Wurm Ölige Sardelle Jederzeit, Wurm Halsabschneider-Forelle Jederzeit, Wurm Paddelfisch Tag, Wurm Donnernder Aal Jederzeit, Wurm Weidenneunauge Nacht, Wurm Bahari-Hecht Jederzeit, Glühwürmchen Dickköpfige-Elritze Jederzeit, Glühwürmchen Döbel Jederzeit, Glühwürmchen Honigschmerle Tag/Nacht, Glühwürmchen Sturmrochen Morgendämmerung/Abend, Glühwürmchen Schwertflossenaal Jederzeit, Glühwürmchen

0:59 Palia ist ein Free2Play-MMO im Stil von Stardew Valley und Animal Crossing

Küste (Bahari Bay)

Fisch Zeit und Köder Bahari-Barsch Jederzeit, Keinen Sardine Jederzeit, Keinen Barrakuda Abend/Nacht, Keinen Bahari-Brasse Jederzeit, Wurm Blauflossenthunfisch Jederzeit, Wurm Bandschwanzrochen Morgendämmerung/Abend, Wurm Blauer Marlin Jederzeit, Wurm Schwarzmeerbarsch Jederzeit, Glühwürmchen Gelbflossenthunfisch Jederzeit, Glühwürmchen Kaktusmuräne Tag/Nacht, Glühwürmchen Blaupunktrochen Morgendämmerung/Tag/Abend, Glühwürmchen Langnasiger Einhornfisch Tag, Glühwürmchen

Angeln erfordert etwas Geduld.

Höhlen (Bahari Bay)

Fisch Zeit und Köder Augenlose Elritze Jederzeit, Keinen Umbran-Karpfen Jederzeit, Keinen Albino-Aal Jederzeit, Wurm Fledermausrochen Jederzeit, Wurm Mutierter Angler Jederzeit, Wurm Klecksfisch Jederzeit, Glühwürmchen Steinfisch Jederzeit, Glühwürmchen Purpurroter Fangzahn Jederzeit, Glühwürmchen Hypnotische Muräne Jederzeit, Glühwürmchen Rochen der Leere Jederzeit, Glühwürmchen

Die Fische werden beispielsweise für bestimmte Quests oder als Zutat für Rezepte benötigt. Solltet ihr einen bestimmten Fisch suchen, wird die Liste euch eine große Hilfe sein. Falls es einen Fisch geben sollte, den ihr in der Tabelle vermisst, gebt uns in den Kommentaren Bescheid.