Palworld-Fan baut 140 Stunden an seiner Basis und erschafft eine krasse Festung

Der Palworld-Fan muss ganz schön geschuftet haben.

Die Basis ist ein wichtiger Rückzugsort in Palworld. Hier findet das große Arbeiten statt: Die Pals können nämlich eingesetzt werden, um bestimmte Ressourcen zu gewinnen. Viele Spieler*innen stellen zur Unterhaltung ihrer Pals nur das Nötigste hin und beschäftigen sich gar nicht weiter mit dem Basenbau.

Doch ein User hat sich 140 Stunden lang Zeit genommen, um eine gigantische Basis zu bauen. Dadurch kam er im Spiel selbst wahrscheinlich nicht sehr weit, doch wir können bereits von weitem erkennen, was für ein Meisterwerk er erschaffen hat.

Palworld: Gigantische Basis mit 140 Stunden Spielzeit

Wie sieht die Basis aus? Die Basis wurde direkt am Startpunkt von Palworld gebaut. Sie befindet sich an einer Klippe mit einem Wasserfall. Außenrum befindet sich ein Steinring aus mehreren Etagen und Mauern. In der Mitte der Basis ragt ein Gebäude, das einer Kirche ähnlich sieht, bis in den Himmel.

Die Betten der Pals sind in einer Ecke platziert, die restlichen Arbeitsutensilien befinden sich auf der anderen Ecke. Hier könnt ihr das Bauwerk selbst bestaunen:

Der User Rumakian, der die Basis erbaut hat, ist noch nicht fertig. Er habe die Basis erst zu 90 % abgeschlossen und müsse deshalb wohl noch weitere 15 Stunden daran sitzen.

Kann ich das so nachbauen? Um diese Festung 1:1 nachzubauen, benötigt ihr eine Mod. Auf den offiziellen Palworld-Servern sind nämlich maximal 15-20 Betten pro Basis erlaubt. Der Architekt hat in seiner Basis ganze 40 Betten stehen, was nur durch eine Mod möglich ist.

Alles andere könnte ihr theoretisch genauso gut nachbauen, wenn ihr die Zeit dafür investieren wolltet.

In letzter Zeit häufen sich die kreativen Bauten aus der Palworld-Community. Ein Vater hat kürzlich mit seinem Sohn eine Basis gebaut, die an einen römischen Palisadenbau erinnert. Andere User wiederum bauen ganze Städte, die andere vor Neid erblassen lassen.

Es wird in den kommenden Wochen weitere spannende Bauten geben, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Sobald uns eine neue, außergewöhnliche Basis unter die Augen kommt, präsentieren wir sie euch auf GamePro.de.

Was haltet ihr von der gezeigten Palword-Basis?