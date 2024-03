Palworld: Erster Raid mit neuem Pal angekündigt – So sieht Bellanoir aus

Bellanoir ist das erste Raid-Pal, dem ihr euch stellen könnt.

Nach dem großen Ansturm auf Palworld zum Early Access-Release, ist es um das Survival-Rollenspiel mit Monstern und Waffen etwas ruhiger geworden. Das dürfte sich wieder etwas ändern, da die Entwickler*innen von Pocketpair jetzt den ersten Raid für das Spiel angekündigt haben – inklusive eines völlig neuen Pals.

Aller erster Raid bringt auch ein neues Pal

Dass Raid Battles irgendwann in Palworld hinzugefügt werden, ist an sich keine Überraschung. Mit einer Roadmap wurden die Raid-Bosse, die sich in erster Linie an erfahrene Spieler*innen richten, sowie viele weitere Inhalte, bereits bestätigt:

Den aller ersten Raid kündigte das Entwicklerteam nun endlich über X (ehemals Twitter) mit den folgenden Worten an:

Ein mächtiger, böser Pal ist aufgetaucht und belagert die Palpagos-Inseln! Nur die erfahrensten Pal-Bändiger haben eine Chance gegen sie ... Der erste Raid von Palworld, Bellanoir, kommt bald!

Damit wurde nicht nur der baldige Release des ersten Raids bestätigt, sondern auch ein neues Pal. Bellanoir zählt nämlich bislang nicht zu den Pals, die wir in der Open World antreffen können.

Im kleinen Trailer zum Raid-Update sehen wir genauer, wie der Raid startet und Bellanoir erscheint:

0:40 Palworld bekommt seinen ersten Raid, in dem ihr euch dem neuen Pal Bellanoir stellt

Welchen Typ Bellanoir besitzt, wissen wir noch nicht mit Sicherheit, es könnte sich aber um "Schatten" oder eine Kombination damit handeln.

Wann startet der erste Raid Battle? Ein Datum wurde noch nicht verraten. Im Trailer ist lediglich von "bald" die Rede. Wir halten euch auf GamePro.de aber natürlich auf dem Laufenden, was den Termin betrifft.

Palworld ist am 19. Januar 2024 auf PC (Steam) und Xbox extrem erfolgreich in den Early Access gestartet. Das Open World-Rollenspiele, in dem wir sogenannte "Pals" fangen, ihnen Aufgaben zuteilen und mit ihnen kämpfen, während wir auch selbst zur Waffe greifen, brach auf Steam sogar den Rekord der gleichzeitig aktiven Spieler*innen.

Was haltet ihr vom ersten Raid? Spielt ihr ohnehin noch Palworld, oder schaut ihr dann wieder rein, sobald Bellanoir da ist?