Kommt Palworld für PS5? PlayStation-Veteran macht den Fans Hoffnung

Kommt Palworld auf PS5? Es gibt zumindest Hoffnung.

Der aktuelle Megahit Palworld ist bislang nur auf dem PC via Steam und auf Xbox-Konsolen (auch via Game Pass) spielbar. Etliche Spieler*innen fragen sich, ob der Senkrechtstarter auch einen Sprung auf andere Plattformen wie die PlayStation 5 und Nintendo Switch schaffen wird. Nun gibt es immerhin in Sachen PS5-Version einen Hoffnungsschimmer.

Palworld auf PS4 und PS5 - So stehen aktuell die Chancen

Zunächst einmal: Wie oben bereits erwähnt, ist Palworld aktuell nicht auf der PS5 (und ebenso wenig auf PS4) spielbar. Eine Version für die Sony-Konsolen wurde bislang vom Entwicklerteam nicht offiziell angekündigt.

Was ist neu? Der ehemalige Präsident von SIE Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, hat sich jetzt auf Twitter/X zu Wort gemeldet und macht allen Hoffnung, die sehnsüchtig auf eine PlayStation 5-Fassung von Palworld warten. Yoshida ist aktuell Head of Independent Developer Initiative bei Sony Interactive Entertainment, unterstützt also Indie-Entwickler.

Auf Twitter hat sich vor Kurzem ein japanischer Fan mit folgender Bitte direkt an Yoshida gewendet: "Herr Yoshida, bitte unterstützen Sie SIE, damit die PS5-Version so schnell wie möglich veröffentlicht werden kann!" Daraufhin antwortete der Sony-Veteran schlicht und einfach mit "ja".

Konkrete Infos zum möglichen PS5-Release von Palworld lässt er sich allerdings nicht entlocken. Jedoch scheint Yoshida die Wünsche der Fans ernst zu nehmen und leitet womöglich die nötigen Support-Schritte ein, um den Hit auf die PlayStation zu bringen. Bedenkt aber, dass eine PlayStation-Version des Spiels allein damit noch nicht bestätigt ist.

Sollte Palworld für PS5 erscheinen, ist es übrigens sehr wahrscheinlich, dass ihr eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft benötigen werdet, um die Online-Features nutzen zu können.

Und wie sieht's mit einer Nintendo Switch-Version von Palworld aus? Auch wenn das Pokémon-Like gut auf die Nintendo-Konsole passen würde – Eine Switch-Version wurde bislang ebenfalls nicht offiziell bestätigt. Hinweise und Gerüchte dazu liegen aktuell nicht vor.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welcher Plattform würdet ihr Palworld am liebsten zocken? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.