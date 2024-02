Das sind die mächtigsten Palworld-Monster, die ihr euch so schnell wie möglich schnappen solltet

Pals wie Anubis könnt ihr euch schon recht früh im Spiel schnappen.

Um in Palworld richtig starke Monster zum Kämpfen oder generell für die Arbeit in eurem Lager zu bekommen, müsst ihr nicht erst dutzende Stunden spielen und einen Großteil der Spielwelt abklappern. Wie das Video von YouTuber TagBackTV zeigt, könnt ihr dank cleverer Zucht bereits recht früh an die starken Pals kommen – ganz ohne sie zu fangen.

Zucht als Grundvoraussetzung für mächtige Pals

Wichtig ist, dass ihr zunächst Level 19 erreicht und im gleichen Atemzug die Zuchtfarm im Technologie-Baum freischaltet und baut – wie ihr am besten und schnellsten levelt, erklären wir euch im folgenden Guide:

Die mächtigsten Pals dank Zucht

Habt ihr die Zuchtfarm mit ausreichend Holz, Stein und Fasern gebaut, packt einen männlichen und weiblichen Pal in die Farm und füttert die beiden mit einer Torte, erhaltet ihr ein Ei.

Und aus diesen Eiern könnt ihr euch richtig mächtige Pals wie Anubis züchten, den ihr eigentlich erst weit später im Spiel bekommt und der euch weitere sehr nützliche Züchtungen ermöglicht.

Anubis (Ei aus Relaxaurus/Celaray): Sehr stark im Bauen und im Abbau von Erz, dank fantastischer Angriffs- und Verteidungswerte aber auch eine mächtige Option für den Kampf.

(Ei aus Relaxaurus/Celaray): Sehr stark im Bauen und im Abbau von Erz, dank fantastischer Angriffs- und Verteidungswerte aber auch eine mächtige Option für den Kampf. Faleris (Ei aus Vanwyrm/Anubis): Nicht nur sehr gut fürs Kochen und zum Transport von Ressourcen aus euren Lagern geeignet, habt ihr erst Level 38 erreicht, ist Faleris zudem abseits der legendären Pals der schnellste fliegende Mount im Spiel.

Petallia ist der zweitbeste Pal zum Anpflanzen im Spiel.

Petallia (Ei aus Rushoar/Nitewing): Aus zwei recht früh zu fangenden Pals entsteht mit Petalia das zweitbeste Monster zum Anpflanzen im Spiel.

(Ei aus Rushoar/Nitewing): Aus zwei recht früh zu fangenden Pals entsteht mit Petalia das zweitbeste Monster zum Anpflanzen im Spiel. Lyleen (Ei aus Mossanda/Petallia): Der Pal ist perfekt für die Beschaffung von Nahrung in eurem Lager.

(Ei aus Mossanda/Petallia): Der Pal ist perfekt für die Beschaffung von Nahrung in eurem Lager. Azurobe (Ei aus Nitewing/Incineram): Wollt ihr eure Beete bewässern, ist Azurobe die zweitbeste Option im Spiel.

Wie ihr Incineram für die Azurobe-Züchtung bekommt, erklärt euch TagBackTV übrigens in seinem informativen Video ab Minute 8:32:

Wollt ihr übrigens wissen, welche Pals wir euch für den Start des Spiels empfehlen und welche ihr euch leicht ohne vorherige Züchtung selbst fangen könnt, dann schaut gerne in den oben verlinkten Artikel.

Ansonsten wünschen wir euch weiter viel Spaß mit Palworld und verratet uns gerne, auf welche mächtigen Pals ihr zu Beginn des Spiels gesetzt habt.