Koop in Path of Exile 2: Alles, was ihr über Couch-Koop und das Online-Spiel mit Freunden wissen müsst

Ihr wollt nicht alleine in die unerbittliche Welt von Path of Exile 2 aufbrechen? Hier ist alles, was ihr über Koop wissen müsst.

Path of Exile 2 startet am 6. Dezember für alle, die ein kostenpflichtige Unterstützerpaket erwerben, auf PC, Xbox Series X/S und PS5 in den Early Access.

Ab diesem Datum könnt ihr wahlweise alleine oder auch gemeinsam mit Freund*innen 3 Akte der Kampagne zocken und euch danach in ein NG+ und umfangreiches Endgame stürzen. Wir verraten euch, was für das Zusammenspiel wichtig ist.

Couch Koop: Path of Exile 2 lässt euch lokal zusammen spielen

Das erste Path of Exile ließ sich zwar auch schon mit anderen Spieler*innen zusammen erleben, aber das war bisher noch nicht gemeinsam auf nur einem Gerät möglich. Mit Path of Exile 2 ändert sich das. Ihr könnt nun auf allen Plattformen nicht nur im Couch-Koop zocken, sondern habt dabei auch noch die Möglichkeit, wahlweise nur auf einem Account zu spielen oder einen zweiten einzuloggen (via PlayStation Blog).

Grundsätzlich ist zum Spielen immer mindestens ein Path of Exile-Account notwendig. Um schon im Early Access Zugang zu bekommen, müsst ihr außerdem ein Starterpaket zum Basispreis von rund 30 Euro, je nach Plattform, erwerben. Dieses enthält zusätzlich zum frühen Zugang auch 300 Points, die im Shop auf der Webseite 30 Euro entsprechen.

2:04 Path of Exile 2: Größter Diablo 4-Konkurrent bekommt Couch-Koop, Cross-Play und Cross-Progression

Autoplay

Online-Koop funktioniert in Path of Exile 2 plattformübergreifend

Habt ihr aber nicht die Möglichkeit, mit euren Koop-Partner*innen zusammen auf der Couch zu flanieren, könnt ihr auch nach wie vor online zusammen spielen. Die gute Nachricht dabei: Auf welchen Plattformen ihr dabei unterwegs seid, ist völlig egal. Ihr könnt nämlich plattformübergreifend zusammen spielen, also zum Beispiel auf PC mit Personen auf der PS5.

Wie viele Leute können in Path of Exile 2 im Koop zusammen spielen?

Insgesamt könnt ihr Path of Exile in Gruppen von bis zu sechs Personen zusammen spielen. Ihr könnt euch übrigens auch, falls ihr zu zweit auf einem Gerät zockt, im Online-Spiel weiteren Leuten anschließen.

Hier bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die Early Access-Inhalte:

2:39 Path of Exile 2 zeigt vor dem Early Access Gameplay von allen 6 Klassen und die Endgame-Map

Im Q&A nach einem Presse-Showcase zu den Early Access-Inhalten wurde Game Director Jonathan Rogers gefragt, wie es mit dem Balancing beim Gruppenspiel aussieht.

Darauf antwortete Rogers, dass er es nicht ausschließen könne, dass Spielende in Gruppen Vorteile bekommen, besonders wenn sie sich gut aufeinander abstimmen. Grundsätzlich sei Path of Exile 2 aber darauf ausgelegt, dass wir das Spiel auch alleine meistern können.

Ihm zufolge ist das Gruppenspiel nicht als Erleichterung gedacht, sondern wirklich hauptsächlich dazu, dass ihr das Spiel mit euren Freund*innen zusammen erleben könnt.

Mit wem wollt ihr Path of Exile 2 zusammen spielen? Werdet ihr lokal oder online zocken?