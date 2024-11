Path of Exile 2: Alle 6 Klassen im Early Access in der Übersicht

Path of Exile 2 - Alle im Early Access enthaltenen Klassen.

Am 6. Dezember startet der Early Access von Path of Exile 2. Ab dann können wir, wenn wir das Spiel mit einem der verfügbaren Supporter-Packs unterstützen, loslegen und uns durch die ersten drei Akte der Kampagne und das Endgame des Spiels schnetzeln.

Zum Start können wir das mit einer von sechs verfügbaren Klassen machen. In der finalen Version kommt Path of Exile 2 dann sogar auf 12 verschiedene Charakter-Rollen. Wir stellen euch hier alle bisher verfügbaren kurz vor und verraten euch, welche Klasse sich am besten für euch eignet.

2:39 Path of Exile 2 zeigt vor dem Early Access Gameplay von allen 6 Klassen und die Endgame-Map

Das sind alle verfügbaren Klassen und Unterklassen in der Beta

Alle sechs Klassen kommen mit zwei Unterklassen, den sogenannten Ascensions daher. Zum Full-Release soll es sogar jeweils drei Unterklassen geben.

Mönch

Der Mönch ist ein flinker Nahkämpfer, der eine enorme Mobilität besitzt und in den Kämpfen verschiedene Angriffe geschickt kombiniert. Dabei baut er Momentum auf, das seine Angriffsgeschwindigkeit erhöht und für starke Spezialfähigkeiten genutzt werden kann.

Seine Fertigkeiten sind mit den drei Elementen Blitz, Eis und Wind verknüpft, die jeweils eigene Besonderheiten aufweisen. Während wir mit Blitz unsere Geschwindigkeit erhöhen, machen wir Monster mit Frost kampfunfähig. Wind spendiert uns hingegen etwa Flächenattacken.

Unterklassen:

Invoker: Die Spezialisierung konzentriert sich vor allem auf die Elementarkräfte und diese klug zu kombinieren.

Die Spezialisierung konzentriert sich vor allem auf die Elementarkräfte und diese klug zu kombinieren. Acolyte of Chayula: Diese Unterklasse bietet einen guten Spagat zwischen Verteidigung und Angriff und teilt Schaden vor allem über Zeit aus.

Krieger

Der Krieger ist ein weiterer Nahkämpfer, der sich aber weniger auf Geschick, als auf reine Stärke verlässt. Er ist wesentlich weniger agil als der Mönch, haut dafür aber auch härter zu. Mit seiner hohen Verteidigung und der motivierenden Hilfe seiner Kriegsschreie hält er zudem einiges aus.

Seine langsamen aber wuchtigen Angriffe können sogar die Umgebung verändern und mit seinem Schild kann er sogar Zauberschaden zu 100 % abblocken.

Unterklassen:

Warbringer: Die Unterklasse kombiniert Flächenschaden und Überlebensfähigkeit und ist somit ein guter Allrounder.

Die Unterklasse kombiniert Flächenschaden und Überlebensfähigkeit und ist somit ein guter Allrounder. Titan: Ein Titan schlägt alles in Grund und Boden, indem er sich vor allem auf seine Stärke und rohen Schaden konzentrieren.

Waldläuferin

Die Waldläuferin ist wie der Mönch eine sehr bewegliche Klasse, die aber auf Fernkampfschaden setzt und nicht nur ausgezeichnet ausweichen, sondern auch schnell Abstand zwischen sich und ihre Feinde bringen kann.

Dabei kann sie auch aus der Bewegung heraus angreifen und Monster mit Blitz-, Eis- oder Giftpfeilen beschießen. Wie schon beim Mönch lassen sich die Elementarfähigkeiten clever zu besonders starken Kombos zusammensetzen.

Unterklassen:

Deadeye: Die Spezialisierung konzentriert sich auf direkten Schaden, entweder auf einzelne oder mehrere Gegner

Die Spezialisierung konzentriert sich auf direkten Schaden, entweder auf einzelne oder mehrere Gegner Pathfinder: Als Pathfinder vergiftet die Waldläuferin ihre Kontrahenten und bewirft sie dazu mit kleinen Phiolen.

Söldner

Ein weiterer Fernkämpfer ist der Söldner, allerdings ist dieser mit einer Armbrust und einem Arsenal aus Granaten unterwegs.

Zudem verfügt die Klasse über diverse Munitionstypen, um so für jede Gelegenheit das passende Geschoss parat zu haben. Je nach Ladung schießt die Armbrust etwa wie eine Schrotflinte langsam und brachial oder schnell wie ein Maschinengewehr.

Unterklassen:

Witchhunter: Witchhunter verfügen neben ihrer Armbrust noch über starke Ritualmagie, um so etwa Dämonen gezielt zu schwächen.

Witchhunter verfügen neben ihrer Armbrust noch über starke Ritualmagie, um so etwa Dämonen gezielt zu schwächen. Gemling Legionnaire: Die Spezialisierung setzt den Fokus auf die Grundfähigkeiten und verbessert diese durch zusätzliche Sockelplätze für Support-Gems.

Hexe

Die Hexe lässt sich hervorragend mit dem Nekromanten aus Diablo vergleichen, denn ähnlich wie bei der Konkurrenz, erschafft sich die düstere Magierin eine Horde aus untoten Dienern.

Dazu wirkt sie Flüche, um Gegner zu schwächen oder die eigenen Verbündeten zu stärken. Zeitgleich richtet sie noch Schaden über Zeit an.

Unterklasse:

Inferantlist: Mit dieser Unterklasse beschwört die Hexe einen besonders mächtigen Höllenhund an ihre Seite und wird in Kämpfen selbst zur Dämonin.

Mit dieser Unterklasse beschwört die Hexe einen besonders mächtigen Höllenhund an ihre Seite und wird in Kämpfen selbst zur Dämonin. Blood Mage: Als Blood Mage nutzt die Hexe ihre eigene Lebensenergie risikoreich als Ressource, um so besonders viel Schaden auszuteilen.

Zauberin

Die Zauberin schnetzelt sich mithilfe von Elementar-Zaubern durch die Monsterhorden und richtet dabei vor allem enormen Flächenschaden an.

Durch die clevere Kombination verschiedene Zauber und den automatischen Wechsel zwischen verschiedenen Waffensets richtet die Klasse besonders viel Schaden an.

Unterklassen:

Stormweaver: Diese Unterklasse dominiert ihre Gegner mit Elementar-Zaubern und Flächenschaden.

Diese Unterklasse dominiert ihre Gegner mit Elementar-Zaubern und Flächenschaden. Chronomancer: Als Chronomancer kontrolliert die Zauberin die Zeit, um sich so auf dem Schlachtfeld zurückzubewegen, Ressourcen zu regenerieren und ihre Zauber einfach nochmals zu wirken.

Das sind die zum Early Access-Release verfügbaren Klassen in Path of Exile 2. Wie bereits erwähnt, kommen zum Full-Release sechs weitere Klassen dazu, darunter etwa der Druide und die Jägerin. Ab dann können wir auch die komplette Kampagne des Spiels erleben – vor der finalen Veröffentlichung sind lediglich drei der insgesamt sechs Akte umfassenden Kampagne enthalten.

Freut ihr euch schon auf Path of Exile 2 und welche Klasse oder Unterklasse klingt für euch am interessantesten? Verratet es uns in den Kommentaren!