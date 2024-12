Path of Exile 2: Einer der aktuellen Twitch Drops kann euch im Spiel das Leben retten - dabei ist es nur ein Cosmetic!

Das kosmetische Item hilft bei einem ganz speziellen Problem im Spiel.

Für Path of Exile 2 könnt ihr via Twitch Drops aktuell zwei gratis Items freischalten. Bedeutet: indem ihr die passenden Twitch-Streams schaut und euer Konto mit dem PoE-Account verbindet, könnt ihr zwei gratis Gegenstände abstauben.

Die sind eigentlich nur dazu gedacht, euren Charakter optisch anzupassen und etwas stylischer aussehen zu lassen. Aber in einigen Situationen kann eines der beiden Items, ein Helmzusatz, richtig nützlich sein, um ein großes Problem in Kämpfen zu vermeiden.

Dieser Twitch Drop löst eins der großen Probleme, auf die wir immer wieder stoßen

Das Item, um das es hier geht, ist der Nimbus des Gerechten. Schaut ihr drei Stunden lang Path of Exile 2-Streams gehört es euch und ihr könnt es ganz einfach im Charakter-Menü unter "Kosmetisches" ausrüsten. Hier erfahrt ihr noch mal ganz genau, wie ihr es erhaltet:

Dank des kosmetischen Items trägt euer Charakter jetzt einen aufrecht stehenden Heiligenschein am Kopf und das sieht schon schick aus. Aber noch viel wichtiger: Das auffällig leuchtende Accessoire kann enorm bei der Übersicht helfen – und die wird in den rasanten Kämpfen oftmals zur größten Herausforderung.

Attackieren euch große Gegnermobs, kann es schon mal richtig schwierig werden, die eigene Spielfigur im Blick zu behalten; zum einen, weil auf dem Bildschirm dann wirklich viel los und das Tempo hoch ist, zum anderen aber auch, weil der Titel nicht unbedingt auf eine bunte, sehr kontrastreiche Farbpalette setzt.

Die Standard-Outfits der Charaktere sind in der Regel in Grau-Braun-Tönen gehalten, was gerade in Akt 1 vielen Umgebungen entspricht. Habt ihr da den leuchtenden Kranz am Kopf, ist es viel leichter, euren Charakter im Blick zu behalten, was nervige Tode vermeiden kann.

Im Couch Koop ist das Übersichts-Problem noch größer

Gerade im Couch Koop hatten wir das Problem, dass wir unsere Charaktere in wuseligen Kämpfen oft nicht gut genug auseinanderhalten konnten und gestorben sind, weil wir im entscheidenden Moment kurz erst mal auf die falsche Figur geschaut haben.

Zwar gibt es die Kreise und die Beschriftung am Charakter, aber je nach Vegetation oder Gegnerdichte sind die kaum zu sehen und die Rüstungen sehr Ton in Ton.

Der Endboss von Akt 1 ist hier ein absolutes Paradebeispiel. In einer Phase schränkt er unser Sicht- und Aktionsfenster mit dichtem Nebel extrem ein. Auf der verbleibenden kleinen, gut sichtbaren Fläche tummeln sich dann Mobs, während er immer wieder vorbeiflitzt. Hier war es ohne Heiligenschein im Koop extrem schwer, unseren eigenen Charakter vom Koop-Partner zu unterscheiden.

Ein weiterer guter Tipp, falls ihr mehr Übersicht braucht und den Twitch Drop nicht besitzt: Schaltet die Lebensbalken direkt bei der Spielfigur im Einstellungs-Menü an. Selbst falls ihr für den "Gesundheits-Check" eher auf die große rote Kugel am Bildschirmrand schaut, hilft es, den Charakter in der Menge besser im Blick zu behalten. Bei der Unterscheidung im Koop nützt das aber auch nicht viel.

Gerade falls ihr generell Probleme habt, Dinge in konstrastarmer Umgebung zu erkennen oder ganz allgemein den Fokus zu halten, kann der Heiligenschein eine echte Erleichterung sein – noch mehr, falls ihr im Koop zockt.

Wie geht es euch mit der Übersicht in Path of Exile 2? Habt ihr auch manchmal Mühe, alles im Blick zu behalten und spielt ihr im Couch Koop? Habt ihr euch die Twitch Drops schon gesichert?