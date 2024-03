Path of Exile 2 stellt neue Klasse vor und hat schlechte Nachrichten zur Open Beta

Bei Path of Exile 2 gibt es bald eine

Während Diablo 4 weiter strauchelt und Last Epoch seit seinem Full-Release ganze Scharen von Spielenden begeistert, gibt es auch Neuigkeiten zu den Kontrahenten Path of Exile und Path of Exile 2.

In einem Dev-Stream stellte das Team von Grinding Gear Games zum einen die kommende neue League des Erstlings – Necropolis – vor, zum anderen gab es eine neue Klasse für den Nachfolger zu sehen. Weniger gute Nachrichten gab es zum Start der offenen Beta von Path of Exile 2 – dieser wurde nämlich verschoben.

Hunter als neue Klasse vorgestellt

Während wir zuletzt über den Mercenary gestaunt haben, der mit Sniper-Gewehr, Shotgun und Granaten daherkommt, gab es nun eine weitere auf den Fernkampf spezialisierte Klasse zu sehen – den Hunter.

Der Hunter setzt auf einen Bogen als Hauptwaffe.

In dieser Jäger*in-Klasse nehmen wir Monster und anderes Gesocks aus der Ferne aufs Korn, um sie mit Pfeilen zu bearbeiten. Diese laden wir mit verschiedenen elementaren Kräften, wie Eis und Elektrizität auf, um so noch mehr Schaden zu verursachen oder besondere Effekte, wie Betäubung oder Verlangsamung auszulösen.

Path of Exile-typisch können wir diese Fertigkeiten mit passenden Edelsteinen verbessern und verändern. So machen wir zum Beispiel aus einem einzelnen Schuss eine ganze Pfeilsalve oder sorgen dafür, dass Pfeile auch auf andere Ziele überspringen. Besonders mächtig wird unser Charakter, wenn wir diese Effekte später miteinander kombinieren.

Zudem belohnt uns die Klasse auch für gutes Timing. Die Fähigkeit "Snipe" müssen wir zum Beispiel aufladen. Passen wir beim Auslösen dann den richtigen Augenblick ab, trifft der Angriff garantiert kritisch und bekommt noch einen kleine Menge Area-Damage oben drauf.

Eine weitere Besonderheit der neuen Klasse ist die enorme Beweglichkeit. Alle Standard-Angriffe können wir mit dem oder der Jäger*in auch aus der Bewegung abfeuern. Zudem verfügen wir über Talente, die uns noch mehr Mobilität spendieren.

Zum Beispiel springen wir – während wir auf ihre Köpfe schießen – über Gegner*innen hinweg, ein anderer Skill lässt uns in einem weiten Sprung nach hinten ausweichen, während wir zeitgleich die Fläche vor uns vereisen.

Wie uns Game Director Jonathan Rogers in der Vorab-Präsentation verrät, war es das Ziel, die Klasse so zu designen, dass sie sich wie die perfekte Legolas-Power-Fantasy anfühlt. Und nach dem, was wir gesehen haben, könnte der oder die Jäger*in in der Praxis durchaus sehr nah an das Gefühl des Herr der Ringe-Vorbilds herankommen.

Start der offenen Beta verschoben

Wie uns Rogers ebenfalls verriet, wird der Beginn der offenen Beta zu Path of Exile 2 nicht wie geplant im Sommer dieses Jahres stattfinden können. Das Team braucht schlicht und ergreifend noch etwas mehr Zeit, um das Spiel in die gewünschte Form zu bringen. Momentan geht der Game Director von einem Start zum Jahresende aus. Einen festen Termin gibt es derzeit aber noch nicht.

Das ist vor allem deswegen spannend, weil dann auch das erste große Diablo 4 Addon – Vessel of Hatred – an den Start gehen soll. Auch aus diesem Grund halten wir eine letztendliche Verschiebung ins nächste Jahr nicht für ausgeschlossen.

Fans des Vorgängers können sich derweil auf den Start der neuen League freuen. Die Erweiterung Necropolis geht nämlich schon am 29. März an den Start und ist wie immer komplett kostenlos spielbar.

Darin treffen wir auf den Bestatter Arimor, mit dessen Laterne wir auf die Jagd nach Geistern gehen. Neuer Loot und besondere Aktivitäten sind natürlich mit an Bord.

Und nun zu euch: Freut ihr euch auf Path of Exile 2 und wenn ja, wie vertreibt ihr euch die Zeit bis zum Start der offenen Beta? Werdet ihr euch Necropolis anschauen, oder schnetzelt ihr euch lieber durch Last Epoch oder Diablo 4? Was haltet ihr von der neuen 'Legolas'-Klasse? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!