Path of Exile 2: Bester Witch Build - Die stärkste Skillung zum Leveln zerlegt Bosse in Sekunden mit Giftexplosionen

Mit Minions und Explosionen bekommt ihr alles klein.

Es gibt Momente, in denen wir uns einfach mal entspannen und zurücklehnen möchten. Sollen andere die Monsterjagd übernehmen, während wir gemütlich hinterherlaufen und Loot einsammeln und um uns herum die Welt brennt.

Genau das könnt ihr mit der Hexe (engl. Witch) in Path of Exile 2 machen, deren Begleiter Feinde und Bosse ganz nebenher mit Explosionen eindecken.

Die Hexe/Witch

Für die meisten Bosse reichen wenige Explosionen aus, um sie zu erledigen.

Die Hexe ist eine der vielseitigsten Klassen in Path of Exile 2. Mit Beschwörungen und Flüchen hält sie Gegnergruppen und Bosse in Schach, während sie auf sicherer Entfernung bleibt.

Eine der besten Skillungen zurzeit basiert auf der Kombination von Skelett-Scharfschützen und beliebigen Flammen-Zaubern. Beides bekommt ihr recht früh und nach der Kampagne könnt ihr mit ein paar kleinen Änderungen in eine der mächtigeren Endgame-Builds wechseln.

So funktioniert der Giftexplosionen-Build

Skelett-Scharfschützen bekommt ihr sehr früh im Spiel. Es ist eine Stufe 1 Fähigkeit, die ihr direkt mitnehmen könnt, sobald ihr eine Fähigkeiten-Gemme findet. Dann müsst ihr sie nur aktivieren, indem ihr etwas Wille opfert. Dann werden automatisch immer wieder Skelett-Scharfschützen beschworen, die eure Gegner angreifen.

Verbessert die Scharfschützen so oft wie möglich. Je höher der Rang der Gemme, desto geringer sind die Wille-Kosten.

Aktiviert ihr die Bogenschützen, dann lassen sie einen Giftpfeil auf ein Gebiet regnen. Dadurch entstehen große Giftwolken, die ihr wiederum mit Feuer explodieren lassen könnt.

Sobald ihr die erste Unterstützungs-Gemme bekommt, solltet ihr eure Skelett-Scharfschützen mit Streuschuss verbessern. Damit entstehen sogar drei Wolken für noch mehr Explosionen.

An Feuer kommt ihr anfangs durch Feuerwall, ein Spruch der Zauberin. Legt Feuerwände in die Gegner und lasst Pfeilsalven los. Damit explodieren dann alle Giftwolken. Später ersetzt ihr die Feuerwand durch den Loyalen Höllenhund, wenn ihr die Spezialisierung Infernalistin wählt. Dann explodiert alles passiv, ohne euer Zutun.

Alle Fähigkeiten in der Übersicht

Natürlich braucht ihr noch mehr Fähigkeiten:

Skelett-Scharfschütze: Euer Hauptangriff, um Giftwolken zu erzeugen. Streuschuss: Was ist besser als eine explodierende Giftwolke? Drei explodierende Giftwolken! Korrosion: Das Gift der Scharfschützen zerstört nun zusätzlich die Rüstung aller Gegner. Gerade bei mehreren Wolken stackt der Effekt sehr schnell hoch.

Euer Hauptangriff, um Giftwolken zu erzeugen. Feuerwand: Damit entzündet ihr bis zu eurer Spezialisierung die Giftwolken. Wartet nur etwas, damit sie sich ausbreiten können. Festung: Feuerwälle sind nun Kreisförmig und decken damit mehr Fläche ab. Der Schaden kann euch egal sein.

Damit entzündet ihr bis zu eurer Spezialisierung die Giftwolken. Wartet nur etwas, damit sie sich ausbreiten können. Skelettkrieger: Diese Beschwörungen sind nur da, damit eure Scharfschützen nicht sofort gekillt werden. Es reicht, wenn sie überleben. Verbessert sie dementsprechend.

Diese Beschwörungen sind nur da, damit eure Scharfschützen nicht sofort gekillt werden. Es reicht, wenn sie überleben. Verbessert sie dementsprechend. Schmerzopfer: Damit könnt ihr einen eurer Krieger opfern, um den Schaden der Scharfschützen zu erhöhen. Passt nur auf, dass ihr nicht die falschen Minions opfert.

Damit könnt ihr einen eurer Krieger opfern, um den Schaden der Scharfschützen zu erhöhen. Passt nur auf, dass ihr nicht die falschen Minions opfert. Entflammbarkeit: Fast all eurer Schaden kommt aus den feurigen Explosionen, daher werdet ihr massive Probleme gegen Gegner haben, die resistent gegen Feuer sind. Verflucht diese daher vorher mit Entflammbarkeit. Ihr findet den Zauber unter Elementar , nicht Okkultes.

Fast all eurer Schaden kommt aus den feurigen Explosionen, daher werdet ihr massive Probleme gegen Gegner haben, die resistent gegen Feuer sind. Verflucht diese daher vorher mit Entflammbarkeit. Ihr findet den Zauber unter , nicht Okkultes. Wütende Geister: Diese Aura erzeugt explosive Flammenschädel, wenn ihr Feuerschaden verursacht. Sie sind eine fantastische passive Schadensquelle, da ihr durchgehend größtenteils Feuerschaden nutzt. Außerdem gelten die Flammenschädel als Minion und profitieren daher von allen Verbesserungen aus dem passiven Baum und belieben Unterstützungs-Gemmen.

Diese Aura erzeugt explosive Flammenschädel, wenn ihr Feuerschaden verursacht. Sie sind eine fantastische passive Schadensquelle, da ihr durchgehend größtenteils Feuerschaden nutzt. Außerdem gelten die Flammenschädel als Minion und profitieren daher von allen Verbesserungen aus dem passiven Baum und belieben Unterstützungs-Gemmen. Skelett-Priester: Später solltet ihr immer mindestens einen dieser Gesellen aktiv halten. Sie beleben eure Bogenschützen wieder und heilen sie. Zusätzlich machen sie dank der Heilung eure Skelettkrieger zu unüberwindbaren Hindernissen.

Skillbaum

Im Skillbaum könnt ihr euch an allem orientieren, was eure Begleiter verbessert. Wichtig ist vor allem erhöhtes Leben, schnellere Wiederbelebung, gesenkte Willenskosten. Nur ein lebendiger Minion ist ein guter Minion.

Aber auch eure Defensive solltet ihr nicht vernachlässigen. Erhöht regelmäßig euren Energieschild. Denn auch wenn ihr euch im Hintergrund haltet, werdet ihr ansonsten keinen Bosskampf überleben.

Bosskämpfe

Nutzt alle Aufladungen der Fähigkeit eurer Scharfschützen, damit sich möglichst viele Giftwolken auf dem Boss überlappen. Nutzt dann Entflammbarkeit und direkt danach Flammenwall. Versucht nebenbei so oft wie möglich das Schmerzopfer aktiv zu halten.

Das sollte reichen, um die meisten Bosse mit drei bis fünf Giftsalven zu erledigen.

Wie spielt ihr eure Witch in Path of Exile 2?