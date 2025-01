Path of Exile 2-Profi sagt, die Entwickler haben ein Versprechen gebrochen - und auf PS5 und Xbox ist das ein besonders großes Problem

An Path of Exile 2 wird im Early Access noch geschraubt und ein Streamer hat da einige Ideen.

Path of Exile 2 ist Anfang Dezember in den Early Access gestartet und bis zum Full Release will Entwickler Grinding Gear Games nicht nur neue Inhalte ergänzen, sondern auch am Spielgerüst feilen.

Ein Streamer, der schon ordentlich Stunden in dem ARPG angesammelt hat, zeigt auf, welche Probleme ihm aktuell noch auffallen. Eine Aussage, die die Entwickler im Voraus getroffen haben, trifft seiner Einschätzung nach nicht zu – oder zumindest nicht mehr.

Dieses Loot-Problem zeigt der Path of Exile 2-Fan auf

YouTuber und Streamer DonTheCrown sich bereits 350 Stunden durch Path of Exile 2 geschnetzelt und findet, es sei Zeit für ein ausgiebiges Fazit, beziehungsweise, Zeit zusammenzufassen, wo es noch hakt. Ein Punkt dabei ist das Lootfilter-Problem.

DonTheCrown erklärt, die Entwickler haben vor Release behauptet, dass diese gar nicht nötig sein, aktuell zeigt sich aber, dass die Realität etwas anders aussieht. Lootfilter eigens von Grinding Gear Games existieren gar nicht, von Fans erstellte Filter lassen sich aktuell nur auf PC nutzen. Auf PS5 und Xbox Series X/S funktioniert das noch nicht und dazu sagt DonTheCrown:

Wenn du mit Leuten redest, die aktuell auf Konsole spielen, sagen grundsätzlich alle aktuell, dass das Endgame praktisch unspielbar ist.

Mit demselben Thema befasst sich unter anderem auch der Reddit-Post von User Agreeable_Hat, bei dem ein absolut chaotischer und vollgekleisterter Screen zu sehen ist. Dazu bemerkt der Fan verständlicherweise: "Das Fehlen von Lootfiltern ist sehr frustrierend für Konsolen und GeForce Now-Spieler."

Eine Verbesserung verschärft das Problem

Wer nur die Kampagne zockt, sollte weniger Probleme auch ohne die Filter haben, immerhin droppt dabei noch nicht so viel Loot, außerdem werden wir natürlich immer wählerischer, je weiter wir schon im Spiel sind.

Zudem gibt es dank eines Patches inzwischen mehr Drops als noch zum Early Access-Start. Damit hat der Entwickler auf Kritik von Fans reagiert und eigentlich eine sinnvolle Veränderung vorgenommen – nur dass es dadurch eben auch schwieriger wird, die wirklich lohnenden Items auszusieben.

DonTheCrown erklärt sogar, dass er sich selbst mit seinem strengen Lootfilter auf PC noch mehr Komfort beim Looten wünschen würde. Er fände es beispielsweise praktisch, wenn bestimmte Währungen direkt automatisch angezogen werden und im Inventar landen. Einiges am Inventarsystem fühle sich antiquiert an.

Auf PC können wir uns aktuell Third Party Lootfilter-Tools wie NeverSink herunterladen. Das sorgt dann unter anderem dafür, dass wichtige Items hervorgehoben werden, was die Übersicht erleichtert. Alternativ könnt ihr euch auf poe2filter.com auch einen ganz individuellen Filter selbst zusammenstellen.

Auch schon im Vorgänger waren Lootfilter für alle, die ins Endgame aufgebrochen sind, unverzichtbar, sodass es eigentlich schon etwas verwundert, dass GGG hier keine eigene Lösung anbietet.

Wie geht es euch damit? Zockt ihr auf Konsole oder PC und seid ihr Fans von Lootfiltern?