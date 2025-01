Path of Exile 2 Willen erhöhen: So verbessert ihr euren Wert ordentlich mit Ausrüstung, Skills und Bossen

Wenn ihr eine große Skelettarmee nutzen möchtet, dann braucht ihr einiges an Wille.

Alle Klassen in Path of Exile 2 benötigen zu einem gewissen Grad Wille. Diese Ressource bestimmt, wie viele Buffs, spezielle Auren oder Begleiter ihr aktiv halten könnt. Ihr könnt also eigentlich nie genug davon haben.

Dafür braucht ihr Wille

Grundsätzlich haben alle Charaktere von Level 1 an genau 100 Wille. Ihr könnt die Ressource an eurer Manakugel sehen, wo sie als heller Streifen dargestellt wird.

Ihr benötigt Wille für drei Dinge:

Auren geben euch permanente Buffs, solange sie aktiv sind. Sie stärken euch, lösen Effekte aus oder verletzen Gegner. Je stärker die Aura, desto mehr Wille kostet sie und auch zusätzliche Unterstützungs-Steine heben die Willekosten an.

Jedes Stufe 1 Skelett kostet 90 Wille. Die Kosten werden aber mit zunehmenden Leveln verringert.

Beschwörungen stehen euch als Verbündete im Kampf zur Verfügung. Dazu zählen zum Beispiel die zahlreichen Skelettdiener der Hexe, die dadurch am meisten mit dem knappen Vorrat an Wille zu kämpfen hat. Denn je mehr Kreaturen ihr haben möchtet, desto mehr Ressourcen müsst ihr dafür ausgeben.

Je höher das Level einer Kreatur, desto günstiger werden die Willekosten und ihr könnt mehr beschwören. Unterstützungs-Fähigkeiten funktionieren jedoch genauso wie bei Auren und erhöhen die Kosten.

Trigger Gems bekommt ihr erst sehr viel später im Spiel. Hier sockelt ihr Fähigkeiten in einen Edelstein, damit all diese Fähigkeiten den Effekt des Steins auslösen. Dafür benötigt ihr aber ebenfalls Wille.

Wille erhöhen mit Ausrüstung

Eigentlich gibt es nur drei Itemslot, auf denen ihr Wille bekommt.

Am wichtigsten sind Zepter. Die könnt ihr in Haupt- oder Nebenhand führen und geben euch zusätzlich 100 Wille. Sie können aber auch Modifikatoren haben, die den Wille prozentual erhöhen. Hier sind bis zu 100% möglich, so dass euch ein Zepter maximal 200 Wille geben kann.

Zudem können sowohl auf Amuletten, als auch auf Brustrüstungen Wille vorkommen. Hier sind wohl mit Glück pro Slot bis zu 50 zusätzlicher Wille drin.

In den Chaos-Prüfungen könnt ihr außerdem eine spezielle Rune erhalten, oder korrumpierte Items bekommen, die den Wille weiter erhöhen. Die sind aber sehr selten. Auch manche einzigartigen Items haben Wille außerhalb der normalen Slots.

Wille durch Bosskills

Zudem könnt ihr 100 Wille durch das Erledigen von Bossen bekommen.Tötet dafür:

Akt 1: The King in the Mists in Freythorn für 30 Wille

The King in the Mists in Freythorn für Akt 3: Ignagduk, The Bog Witch in The Azak Bog für 30 Wille

Ignagduk, The Bog Witch in The Azak Bog für Akt 6 (Akt 3 grausam): Ignagduk, The Bog Witch in The Azak Bog für 40 Wille

Alle diese Bosse lassen ein Item fallen, das ihr benutzen müsst und das den Grund-Willen permanent erhöht.

Wille durch Skills

Leider bekommt ihr Wille nicht wirklich durch den Fähigkeitenbaum, mit der Ausnahme der Hexe. Wenn ihr hier die Infernalisten-Spezialisierung wählt, dann könnt ihr das Talent Beidats Wille erreichen, was den Willen pro 25 maximalen Willen um eins erhöht.

Außerdem gibt es viele Skills, die den reservierten Wille senken, so wie Fürst des Schreckens. Damit senkt ihr Wille-Kosten für Kreaturen um 12 Prozent.