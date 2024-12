Path of Exile 2 Early Access-Release: Preload, Start-Uhrzeit und alles, was ihr zum Launch wissen müsst

Der große Diablo-Konkurrent Path of Exile 2 geht am 6. Dezember in den Early Access. Zu dessen Launch können aber erst mal nur alle zocken, die ein kostenpflichtiges Unterstützerpaket kaufen. Das Free2Play-Modell greift erst zum Full Release im nächsten Jahr.

Wir tragen für euch noch mal alle Infos zusammen, die ihr zum Release am Freitag braucht.

Start-Uhrzeit für Path of Exile 2: Wann und auf welchen Plattformen geht's los?

Der Early Access startet auf allen Plattformen, also Xbox Series X/S, PS5 und PC, am 6. Dezember um 20 Uhr. Es handelt sich um einen globalen Relase. Das bedeutet also, dass alle weltweit zeitgleich loslegen dürfen, unabhängig von der Zeitzone.

2:39 Path of Exile 2 zeigt vor dem Early Access Gameplay von allen 6 Klassen und die Endgame-Map

Was ist nötig, um Path of Exile 2 im Early Access zocken zu können?

Ihr müsst ein Unterstützerpaket erwerben, das euch in der Basisversion je nach Plattform rund 30 Euro kostet und neben dem Key auch 300 Münzen (In Game-Währung) enthält. Diese sind umgerechnet 30 Euro wert und können unter anderem für folgende Shop-Items ausgegeben werden:

Daneben benötigt ihr einen Path of Exile-Account. Falls ihr im Couch-Koop zocken wollt, reicht übrigens ein Unterstützerpaket und ein Account:

Preload und Downloadgröße: Wie viel freien Speicher braucht ihr und wann könnt ihr Path of Exile runterladen?

Es wird laut Entwickler Grinding Gear Studios einen Preload auf allen Plattformen geben. Aufgrund vieler Nachfragen aus der Community will der Entwickler dafür auf PC nun einen dedizierten Client anbieten (via X). Die Startzeiten für den Preload unterscheiden sich je nach Plattform. Außerdem könnt ihr zu Release mit einem Update rechnen.

Preload auf Xbox Series X/S: Der Preload ist bereits verfügbar

Der Preload ist bereits verfügbar Preload auf PS5: Der Preload ist voraussichtlich 24 Stunden vor Launch verfügbar, also am 5. Dezember ab 20 Uhr

Der Preload ist voraussichtlich 24 Stunden vor Launch verfügbar, also am 5. Dezember ab 20 Uhr Preload auf PC: sollte am 6. Dezember ab 2 Uhr morgens deutscher Zeit verfügbar sein

Downloadgröße: Laut der Angabe auf Steam braucht ihr 100 GB freien Speicher, um das ARPG downloaden zu können.

Welche Inhalte stecken im Path of Exile 2 Early Access?

Im Early Access könnt ihr 3 Akte der Kampagne sowie einen zusätzlichen New Game Plus-Modus zocken und euch dann ins Endgame stürzen. Genauere Infos findet ihr in unserer großen Inhalts-Übersicht:

Ihr könnt außerdem zum Start direkt aus sechs Klassen wählen. Später sollen noch mal genauso viele dazukommen. Braucht ihr noch Entscheidungshilfe? Hier könnt ihr euch einen Überblick verschaffen:

Nach Schätzungen des Entwicklerteams dürfte Path of Exile 2 etwa sechs Monate im Early Access bleiben. Währenddessen sollen bereits nach und nach zusätzliche Inhalte ergänzt werden. Die Kampagne wird zum Full Release sechs Akte umfassen, das NG+ wird dafür allerdings wieder gestrichen.

Legt ihr gleich zum Start am Freitag los? Und habt ihr schon den ersten Teil gezockt?