The Last of Us 2-Fans hätten den kommenden PS4-Blockbuster erstmals auf der PAX East in Boston anspielen können. Vor Kurzem teilte Sony allerdings mit, dass das nicht geschehen wird: Wegen steigender Sorge aufgrund des Corona-Virus sagen die PlayStation-Macher ihre Teilnahme an der Messe ab.

Sony nimmt 2020 nicht an der PAX East teil

Was sagt Sony genau? Über den PlayStation Blog teilt Sony folgendes mit:

"Heute hat sich Sony Interactive Entertainment dazu entschieden, die Teilnahme an der PAX East in Boston in diesem Jahr aufgrund steigender Sorgen bezüglich des COVID-19 (auch bekannt als Novel Corona) abzusagen.



Wir denken, dass das die sicherste Option ist, da sich die Situation täglich ändert. Wir sind enttäuscht, dass wir das Event absagen müssen, aber die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter weltweit ist unser größtes Anliegen."

Die Nachricht kommt eine Woche, nachdem Sony und Naughty Dog bekanntgegeben haben, dass The Last of Us 2 erstmals für Fans mit einer einstündigen Demo an den Start geht. Andere kommende PS4-Spiele wie Nioh 2, Doom Eternal und Final Fantasy 7 Remake sollten dort ebenfalls anspielbar sein.

Naughty Dog teast neue Infos zu TloU 2 an

Was sagt Naughty Dog dazu? Auf Twitter haben die Entwickler von The Last of Us 2 ebenfalls ein kurzes Statement abgegeben.

We’re so sad to have to miss PAX East! We were really looking forward to meeting you and seeing your reactions to the demo. Although we know this makes the wait until May 29 a bit harder, we appreciate your understanding. Don’t worry, we’ll have more to share closer to launch. https://t.co/tIJ0Z7Ztcs — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 19, 2020

"Wir sind traurig, dass wir die PAX East skippen müssen! Wir haben uns wirklich darauf gefreut, euch zu treffen und eure Reaktionen zur Demo zu sehen. Obwohl wir wissen, dass (die Absage) das Warten auf den 29. Mai etwas erschwert, schätzen wir euer Verständnis. "

Kurz vor dem Launch soll es neue Infos zu The Last of Us 2 geben, so Naughty Dog weiter.

The Last of Us 2 erscheint am 29. Mai 2020 für PS4. Alle Infos zum Spiel findet ihr in unserer großen Übersicht.