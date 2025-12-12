Unsere letzte Find Your Next Game Show in diesem Jahr ist zu Ende gegangen und ich präsentierte euch hier wieder exklusive Ankündigungen, Gameplay-Szenen und Infos zu kommenden Spielen. So gab es dieses Mal zum Beispiel ausführliches Gameplay von Windrose, das neue Entwicklertagebuch vom Gothic Remake und vieles mehr zu sehen.

Dieses Video zeigt euch die Highlights der letzten FYNG Show 2025. Viel Spaß!