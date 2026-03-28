PC-Spieler ergattert RTX-Grafikkarte für nur 70 Euro, die eigentlich um die 350 kosten würde

Ein echtes Schnäppchen, auch wenn es nur die 8 GB-Version ist (Bild: reddit.com/user/ForkDryer/).

Eigentlich kann man aktuell überhaupt keine PC-Komponenten kaufen. SSDs, RAM und bald wohl auch CPUs sind einfach zu teuer. Für Grafikkarten gilt das sogar schon länger. Aber manchmal hat man eben einfach Glück und findet zufällig eine GPU für nur ein Fünftel dessen, was sie sonst so kostet.

PC-Spieler hat mega Glück und schnappt sich RTX 5060 Ti-Grafikkarte mit 8 GB für nur 80 US-Dollar

Okay, zugegeben: Die RTX 5060 Ti ist jetzt kein Grafikmonster vom Schlage einer 5090, aber ein guter Deal bleibt ein guter Deal. Der Reddit-User ForkDryer konnte seinen Augen dann auch kaum glauben, als er die Grafikkarte für nur 80 US-Dollar bei WalMart in einer Vitrine entdeckt hat.

1:04:55 Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht

Autoplay

Glücklicherweise scheint es sich dabei um keinen Fehler gehandelt zu haben, oder zumindest um keinen, der irgendwem aufgefallen wäre. Der Glückspilz konnte die GPU für den ausgezeichneten Preis kaufen und mit nach Hause nehmen.

Auf die Frage hin, ob er irgendetwas übersehen hat, weiß auch die Reddit-Community keinen Rat. Wir haben nachgesehen und wissen auch nicht genau, was da los ist. Normalerweise kostet diese 8 GB-Variante momentan um die 350 Euro statt der umgerechnet 70, für die sie hier verkauft wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist das für eine Grafikkarte?

Die RTX 5060 ist die Einsteiger-Grafikkarte der aktuellen 50er-Generation von Nvidia. Das Ti hinter dem Namen kennzeichnet die GPU als nochmal etwas aufgemotzte und leicht verbesserte Variante. Es gibt sie allerdings auch noch in einer 16 GB VRAM-Version, die den doppelten Videospeicher bietet, was hier nicht der Fall ist.

Um neue Spiele in Full-HD zu spielen, reicht die Grafikkarte allemal und dank DLSS 4 dürfte auch Raytracing mit einigermaßen hohen Taktraten kein Problem sein. Selbst für 1440p-Bildschirme könnte eine 5060 Ti noch ausreichen, wenn ihr eure Ansprüche, die Qualität oder die Framerate etwas herunterschraubt.

Auf Reddit sind sich die Menschen in den Kommentaren dann auch einig: Das ist zu dem Preis eine fantastische Grafikkarte. Selbst wenn ihr sie nur dazu nutzt, um eine Ersatz-GPU zu haben, falls eure eigentliche Grafikkarte mal in Reparatur muss.

Oder, wie es ein anderer Reddit-User formuliert: In Zeiten wie diesen werden 70 Euro oft schon fällig, wenn ihr einfach nur zu zweit Essen gehen wollt. Aktuell kostet ein RAM-Stick mehr, also kann man hier wirklich nichts falsch machen. Es lohnt sich also, die Augen offenzuhalten!

Wie geht ihr mit den aktuellen Preisen um? Habt ihr in letzter Zeit auch irgendein cooles Schnäppchen machen können?