PC-Bastler findet Ryzen 9 5900XT im Müll, biegt verbogene Pins einfach mit Pinzette gerade und hat jetzt neuen Prozessor im Wert von fast 300 Euro

Glück muss man haben. Und Fingerspitzengefühl! Dann lässt sich auch ein kaputter Ryzen 9 5900XT (vermutlich) wieder hinbiegen.

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David Molke
27.04.2026 | 19:34 Uhr

Diese Pins links sollten eigentlich nicht so schräg sein, sondern gerade nach oben zeigen (Bild: reddit.comuserInternal-Warning-380). Diese Pins links sollten eigentlich nicht so schräg sein, sondern gerade nach oben zeigen (Bild: reddit.com/user/Internal-Warning-380/).

One man's trash is another man's treasure! Nie war dieser Spruch so wahr wie bei diesem Fund hier. Zumindest, wenn die Operation, die verbogenen Pins bei dem irgendwie im Müll gelandeten Ryzen 9 5900XT-Prozessor wieder geradezubiegen, geglückt sein sollte.

PC-Spieler findet Prozessor im Müll und versucht, ihn zu reparieren

In was für Müll und wo genau die CPU entdeckt worden ist, wurde leider nicht überliefert. Der Fund ist aber natürlich trotzdem bemerkenswert (erst recht, wenn wir in so eine Zukunft des CPU-Markts blicken) und ziemlich überraschend. Die meisten Menschen, die sich etwas mit der Materie auskennen, hätten das Ding wahrscheinlich nicht weggeworfen.

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Denn auch wenn bei einem Prozessor einige Pins verbogen sein sollten, muss das nicht heißen, dass das Teil komplett hinüber ist. Oft lassen sich diese Pins nämlich wieder geradebiegen. Das ist natürlich kein Pappenstiel und sollte am besten nur von versierten PC-Bastler*innen erledigt werden, kann aber gut funktionieren.

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Unter obigem Reddit-Beitrag tauschen sich die Enthusiast*innen dann auch genau darüber aus, wie das am besten bewerkstelligt werden kann. Während eine Person dafür plädiert, zum Beispiel mit einem stumpfen Messer die ganze Reihe auf einmal geradezubiegen, schwören andere Leute auf Druckbleistifte, denen man die Minen entfernt. Oft würden die Öffnungen genau die richtige Größe haben, so dass einzelne Pins damit perfekt wieder hingebogen werden könnten.

Aber natürlich kann mit diesem Prozessor hier auch sonst noch irgendetwas anderes nicht in Ordnung sein. Sollten wirklich nur die Pins im Argen liegen, wäre eine Reparatur gut möglich. Falls die CPU sonst noch irgendwie beschädigt wurde, sieht die Sache schon ganz anders aus.

Leider schreibt der Urheber des Reddit-Beitrags lediglich, dass er die Pins mit einer Pinzette schon wieder gerade gebogen habe. Aber ob der Ryzen 9-Prozessor danach wieder ordnungsgemäß funktioniert hat, wurde noch nicht verraten.

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Wenn die Operation am offenen Computer gelungen sein sollte, kann sich der glückliche Finder aber wirklich freuen. Neu kostet die Ryzen 9 5900XT-CPU aktuell um die 285 Euro. Es handelt sich dabei um einen Prozessor, der zwar keinen 3D V-Cache zu bieten hat, aber trotzdem ganz hervorragend in allen aktuellen Spielen performen sollte.

Welchen Prozessor habt ihr in eurem Gaming-PC verbaut? Welchen hättet ihr gern?

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