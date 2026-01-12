PC-Spieler zeigt seinen Handwärmer für Shooter und die Community sagt: Würde nicht in die Nähe davon kommen

Hier seht ihr den unorthodoxen Handwärmer für die Maushand von PC-Spieler*innen (Bild: reddit.com/user/Zestyclose-Salad-290).

In vielen Ländern gibt es keine Zentralheizungen und es wird im Winter trotzdem ziemlich kalt. Da kann es schon mal passieren, dass einem beim Zocken die Hände frieren. Genau dafür hat jemand eine sehr pragmatische Lösung gefunden, die Maushand zu wärmen. Bei der Community kommt die Idee allerdings eher durchwachsen an und es hagelt Alternativen.

PC-Spieler wärmt seine Hand einfach mit einer Lampe

Viele Leute haben Probleme mit schwitzigen Händen im Sommer, aber das Problem gibt es natürlich auch andersherum: Die Hand, die beim Zocken auf der Maus liegt, wird bei manchen Spieler*innen ganz schön kalt, insbesondere im Winter. Darum hat sich Reddit-User Zestyclose-Salad-290 einfach eine wärmende Lampe so hingestellt, dass die Hand nicht auskühlt.

Das entsprechende Video wird von Teilen der Community aber alles andere als wohlwollend aufgenommen. Viele Menschen äußern in den Kommentaren zum Beispiel Sorge darüber, ob es sich hierbei um eine UV-Lampe handelt oder nicht. Falls kein filterndes Glas für das Gegenteil sorgt, könnte es auf Dauer zu Verbrennungen und einer Art Sonnenbrand kommen.

Hier könnt ihr euch in einem kurzen Video ansehen, wie die wärmende Lampe eingerichtet ist:

Viele Leute wundern sich in den Kommentaren darüber, dass es in der Wohnung dieses Menschen überhaupt so kalt ist, dass eine derartige Installation nötig wird. Dabei vergessen einige offenbar, dass es nicht überall auf der Welt üblich ist, eine klassische Heizung zu haben. Heizlüfter treiben die Stromrechnung in die Höhe und so eine Lampe könnte da eventuell praktischer sein.

Eine ganze Menge an Kommentaren erklärt, dass bei ihnen der Gaming-PC so viel warme Abluft produziere, dass Heizen quasi gar nicht mehr nötig sei. Was im Sommer ganz schön nerven kann, ist im Winter natürlich höchst willkommen. Das scheint hier aber offensichtlich nicht der Fall zu sein, oder zumindest nicht ausreichend.

Dann gibt es da noch die Fraktion, die auf althergebrachte Hilfsmittel wie Handschuhe schwört. Natürlich keine Fäustlinge oder Fingerhandschuhe, sondern eher solche, wie sie zum Beispiel oft zum Radfahren genutzt werden: Handschuhe, bei denen vorne die Finger rausschauen. Die Fingerspitzen bleiben dann zwar kalt, aber dafür kann man noch tippen.

Last, but not least existieren aber selbstverständlich auch andere, besser geeignete technische Hilfsmittel als eine Lampe. Wenig überraschend zeigt ein Blick ins Internet, dass es mittlerweile tatsächlich schon beheizte Mauspads und auch beheizte Gaming-Mäuse selbst gibt. Ansonsten könntet ihr natürlich auch noch eine Heizdecke oder ähnliche Hilfsmittel für die Füße benutzen, was im Endeffekt auch den ganzen Körper wärmt.

Habt ihr eher warme oder kalte Finger beim Zocken und was empfehlt ihr dagegen?