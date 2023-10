Cyberpunk 2077: Wie ihr das neue Phantom Liberty-Ende erreicht und was es bedeutet

Das Schicksal von V und Johnny hängt in der Schwebe. Gibt es im neuen Ende eine Chance auf Rettung?

In Phantom Liberty könnt ihr nicht nur die Geschicke von Dogtown verändern, sondern auch für V ein vollkommen neues Ende freischalten. Das läuft komplett anders ab, als alle anderen in Cyberpunk 2077 und lässt einige Schlüsse auf den nächsten Teil zu.

Spoilerwarnung! Dieser Artikel enthält massive Spoiler für das Ende von Phantom Liberty und Cyberpunk 2077. Lest ihn bitte nur, wenn ihr mehr über das Ende herausfinden möchtet oder es schon gesehen habt.

So erreicht ihr das neue Ende

Interessanterweise hängt das neue Ende nicht von eurer Entscheidung während der Quest 'Firestarter' ab, obwohl sich hier die Geschichte von Phantom Liberty in zwei komplett unterschiedliche Richtungen entwickelt. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann haben wir dafür diesen Artikel für euch:

Stattdessen hängt es, je nach eurer Route, von der Quest 'Killing Moon' oder 'Somewhat Damaged' ab. Hier müsst ihr auf Seiten der NUSA handeln, damit sie euch bei eurem Problem mit dem Relikt Hilfe anbietet. Trefft dafür folgende Entscheidungen:

Killing Moon: Übergebt Songbird bei der Rakete an Reed.

Übergebt Songbird bei der Rakete an Reed. Somewhat Damaged: Weigert euch Songbird im KI Kern zu töten.

Beides führt zu der Quest 'Who wants to live forever', womit ihr das neue Ende freischaltet.

Das neue Ende auslösen

Nun könnt ihr jederzeit auf das Dach über Misty’s Shop gehen und Reed anrufen. Dabei ist es vollkommen egal, ob ihr die restlichen Storyquests von Cyberpunk 2077 beendet habt. Speichert aber unbedingt vorher ab. Es gibt keinen Weg zurück!

Ihr fliegt mit Johnny einem unbekannten Schicksal entgegen.

Das passiert im neuen Ende

Ihr könnt alle Charaktere nochmal anrufen, dass ihr Night City verlasst, bevor ihr abgeholt werdet. Während des Helikopterflugs betrachten Johnny und ihr das letzte Mal die Stadt. Denn ab hier ist klar, dass Silverhand bei der Operation ausgelöscht wird. Ihr könnt mit ihm Frieden schließen oder auch nicht, aber an seinem Schicksal, und eurem, ändert das nichts mehr.

Es folgt dann eine Blende und es startet die Quest 'Things Done Changed'.

Things Done Changed

Reed hat gute und schlechte Nachrichten für euch.

Ihr erwacht in einem Krankenhausbett in Langley und werdet von Reed begrüßt. Er eröffnet euch, dass die Operation erfolgreich war. Aber ihr lagt zwei Jahre im Koma und werdet wohl nie wieder Cyberware nutzen können, da eure Nerven zu viele Schäden erlitten haben.

Bevor ihr nach Night City zurückkehrt, könnt ihr alle eure Freunde anrufen:

Viktor: Er dachte ihr seid tot, freut sich aber von euch zu hören. Er will euch in der Klinik untersuchen, ob man nicht doch etwas gegen die Cyberware-Situation machen kann.

Er dachte ihr seid tot, freut sich aber von euch zu hören. Er will euch in der Klinik untersuchen, ob man nicht doch etwas gegen die Cyberware-Situation machen kann. Panam: Sie ist nicht mehr in NC und will nichts mit euch zu tun haben. Ihr könnt nur eine Voicemail hinterlassen.

Sie ist nicht mehr in NC und will nichts mit euch zu tun haben. Ihr könnt nur eine Voicemail hinterlassen. River: Er ist mittlerweile korrupt und möchte euch nicht sehen.

Er ist mittlerweile korrupt und möchte euch nicht sehen. Kerry: Er ist zu sehr mit seiner Karriere beschäftigt und hat keine Zeit für euch.

Er ist zu sehr mit seiner Karriere beschäftigt und hat keine Zeit für euch. Judy: Sie freut sich von euch zu hören, ist aber mittlerweile in Pittsburgh glücklich verheiratet.

Eure einzige Option ist also Viktor. Während der Taxifahrt erfahrt ihr das Schicksal von Night City: Der geschwächte Arasaka-Konzern wurde zerschlagen. Stattdessen haben Militec und Zetatech die Stadt nun im Würgegriff.

Vik’s Klinik ist Geschichte. Er arbeitet jetzt für Zetatec und Misty hat sich von ihm distanziert. Sie hat ihren Shop geschlossen und meldet sich kaum noch. Er wird euch bestätigen, dass V keine Cyberware mehr nutzen kann. Ihr versprecht in Kontakt zu bleiben und verlasst die Klinik.

In zwei Jahren hat sich Misty verändert. Könnt ihr euch auch ändern?

Dort werdet ihr von zwei Typen zusammengeschlagen, gegen die ihr euch in eurem Zustand nicht wehren könnt. Zum Glück hilft euch eine alte Bekannte: Misty. Sie ist auf dem Weg nach Polen, um sich selbst neu zu erfinden und rät euch dasselbe. Denn Söldner ist keine Option mehr für euch.

Damit entlässt sie euch auf die Straßen von Night City, wo ihr nun wieder von ganz unten anfangen müsst.

Im Abspann melden sich noch ein paar andere Charaktere bei euch. Rouge freut sich, dass ihr lebt, rät euch aber nicht ins Afterlife zu kommen. Euer Zustand würde euren Legendenstatus schädigen. Auch Takamura meldet sich. Hanako wurde ohne eure Unterstützung getötet und er schlägt sich als Verbrecher durch.

Was bedeutet das für Cyberpunk 2?

Mit dem letzten Ende ist nun auf jeden Fall klar, dass V nicht mehr der Hauptcharakter für einen Nachfolger sein kann. Denn entweder stirbt V durch das Relikt, wird durch Johnny Silverhand ersetzt oder verliert komplett den Zugang zu Cyberware. Aber vielleicht begegnet uns eine Version ja als Fixer im nächsten Teil?

Wie hat euch das neue Ende gefallen? Ein zufriedenstellender Abschluss oder doch zu düster für euren Geschmack?