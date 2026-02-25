Der angeblich geplante The Witcher 3-DLC bringt womöglich doch keine neue Region, dafür aber Brücke zwischen Witcher 3 und 4

The Witcher 3 bekommt eventuell noch dieses Jahr eine neue, letzte Erweiterung. Aber entgegen früherer Gerüchte könnte die vielleicht doch nicht in einer ganz anderen Region als das Hauptspiel angesiedelt sein.

David Molke
25.02.2026 | 16:55 Uhr

Ciri spielt sowohl in The Witcher 3 als auch in The Witcher 4 eine wichtige Hauptrolle, aber wird das auch im DLC so sein? Ciri spielt sowohl in The Witcher 3 als auch in The Witcher 4 eine wichtige Hauptrolle, aber wird das auch im DLC so sein?

The Witcher 3 bekommt noch einen letzten, großen DLC – das behaupten zumindest diverse Insider. Angeblich soll es sogar noch 2026 soweit sein. Entsprechende Gerüchte kursieren schon eine ganze Weile, jetzt kommt nochmal Bewegung in die Angelegenheit: Spielt die Erweiterung doch nicht in einer neuen Region?

Möglicher The Witcher 3-DLC wird eventuell doch ganz anders als gedacht

Vor gar nicht allzu langer Zeit hieß es noch gerüchteweise, dass der angeblich kommende DLC in Zerrikania angesiedelt sein könnte. Aber wenn die neuesten Spekulationen und Insider-Infos stimmen, kommt es doch ganz anders. Wie Charlie Intel und der polnische Insider UV o grach (via: GameSpot) erfahren haben wollen, spielt der DLC stattdessen doch eher in Temerien und Redanien.

Video starten 41:28 Witcher 4 trifft Unreal Engine 5: Was verrät uns die Tech-Demo ... und was CD Projekt RED?

Statt aufwendig eine komplett neue Region zu programmieren und sich weiter von Velen zu entfernen, könnten einfach bestehende Assets wiederverwendet werden. Geplant sei laut den vermeintlichen Insider-Infos ohnehin, eine Brücke zwischen The Witcher 3 und dem angekündigten The Witcher 4 zu schlagen.

Das heißt, dass dann eventuell bereits bestehende Gegenden im Spiel ausgebaut und erweitert werden. Was einerseits natürlich schade wäre, weil es keine abgefahrenen, neuen Regionen mit ganz anderer Vegetation zu erkunden gibt. Andererseits würde es auch kaum verwunderlich wirken, dass für ein so altes Spiel nicht mehr die ganz großen Geschütze aufgefahren werden, wenn sowieso bald The Witcher 4 erscheint.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie immer gilt aber auch in diesem Fall: Ihr solltet diese Gerüchte aktuell noch mit Vorsicht genießen. Es handelt sich dabei um unbestätigte Infos, die stimmen könnten, aber nicht müssen. Bisher wurde ein weiterer DLC für The Witcher 3 noch gar nicht offiziell angekündigt. Wenn wir Pech haben, war alles nur Spekulation und es gibt überhaupt keine Erweiterung.

Mehr The Witcher:
The Witcher: Henry Cavil oder Liam Hemsworth? Wer ist für euch der bessere Hexer?
von Annika Bavendiek
The Witcher: Welche Staffel der Netflix-Serie ist bisher euer Favorit?
von Annika Bavendiek
Nach fast 20 Jahren Zusammenarbeit sprechen sie nun weniger denn je miteinander. Der Autor von „The Witcher“ bestätigt, dass er nicht an Witcher 4 mitgearbeitet hat
von Jonas Herrmann

Wann erscheint The Witcher 4 und wann der mögliche Witcher 3-DLC?

Aber falls so ein DLC kommt, wann erscheint er? Das steht natürlich auch noch nicht fest. Aber ein Release-Termin im Mai 2026 würde gut zum 11. Geburtstag von The Witcher 3 passen. Die Erweiterung könnte dann nicht nur inhaltlich eine Verbindung zu The Witcher 4 herstellen, sondern auch die Wartezeit verkürzen.

Wann The Witcher 4 erscheint, wissen wir aktuell aber leider ebenfalls noch nicht. Mit etwas Glück ist es schon irgendwann 2027 so weit. Wenn es aber für uns Fans ganz schlecht läuft, müssen wir noch mehrere Jahre auf die Veröffentlichung warten. Dann könnte auch ein verbindender DLC noch etwas länger auf sich warten lassen.

Was wäre euch für so einen Witcher 3-DLC lieber? Eine Erweiterung der bisherigen Maps oder ein ganz neues Gebiet?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
The Witcher 3: Wild Hunt
Amazon
The Witcher 3: Wild Hunt
ab 39,79 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt

Genre: Rollenspiel

Release: 19.05.2015 (PC, PS4, Xbox One), 15.10.2019 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 17 Minuten

Der angeblich geplante The Witcher 3-DLC bringt womöglich doch keine neue Region, dafür aber Brücke zwischen Witcher 3 und 4

09.01.2026

Möglicher The Witcher 3-DLC soll uns in komplett neues Gebiet schicken - und es ist ganz anders als alle Witcher-Areale zuvor

08.01.2026

2026 endet die Witcher-Saga auf Netflix - Staffel 5 kommt noch in diesem Jahr

01.01.2026

"Sieht aus wie The Witcher 4": So genial ist die Grafik von The Witcher 3 mit haufenweise Mods und dem besten PC, den es gibt

24.12.2025

The Witcher 3 bekommt laut Gerücht noch einen neuen DLC und jetzt sind der genaue Release-Zeitraum und Preis durchgesickert
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Marathon Open Beta startet morgen: Launch-Uhrzeit und weitere Infos zum Server Slam im Live-Ticker

vor 5 Minuten

Marathon Open Beta startet morgen: Launch-Uhrzeit und weitere Infos zum Server Slam im Live-Ticker
Der angeblich geplante The Witcher 3-DLC bringt womöglich doch keine neue Region, dafür aber Brücke zwischen Witcher 3 und 4

vor 10 Minuten

Der angeblich geplante The Witcher 3-DLC bringt womöglich doch keine neue Region, dafür aber Brücke zwischen Witcher 3 und 4
Resident Evil Requiem: Start-Uhrzeit, Preload, Download-Größe und alles Wichtige zum Release?   8     1

vor 10 Minuten

Resident Evil Requiem: Start-Uhrzeit, Preload, Download-Größe und alles Wichtige zum Release?
Ein Open-World-Spiel mit Piraten + Koop erobert gerade das Steam Next Fest und steht jetzt schon bei 95% positiven Bewertungen

vor 40 Minuten

Ein Open-World-Spiel mit Piraten & Koop erobert gerade das Steam Next Fest und steht jetzt schon bei 95% positiven Bewertungen
mehr anzeigen