Der angeblich geplante The Witcher 3-DLC bringt womöglich doch keine neue Region, dafür aber Brücke zwischen Witcher 3 und 4

Ciri spielt sowohl in The Witcher 3 als auch in The Witcher 4 eine wichtige Hauptrolle, aber wird das auch im DLC so sein?

The Witcher 3 bekommt noch einen letzten, großen DLC – das behaupten zumindest diverse Insider. Angeblich soll es sogar noch 2026 soweit sein. Entsprechende Gerüchte kursieren schon eine ganze Weile, jetzt kommt nochmal Bewegung in die Angelegenheit: Spielt die Erweiterung doch nicht in einer neuen Region?

Möglicher The Witcher 3-DLC wird eventuell doch ganz anders als gedacht

Vor gar nicht allzu langer Zeit hieß es noch gerüchteweise, dass der angeblich kommende DLC in Zerrikania angesiedelt sein könnte. Aber wenn die neuesten Spekulationen und Insider-Infos stimmen, kommt es doch ganz anders. Wie Charlie Intel und der polnische Insider UV o grach (via: GameSpot) erfahren haben wollen, spielt der DLC stattdessen doch eher in Temerien und Redanien.

Statt aufwendig eine komplett neue Region zu programmieren und sich weiter von Velen zu entfernen, könnten einfach bestehende Assets wiederverwendet werden. Geplant sei laut den vermeintlichen Insider-Infos ohnehin, eine Brücke zwischen The Witcher 3 und dem angekündigten The Witcher 4 zu schlagen.

Das heißt, dass dann eventuell bereits bestehende Gegenden im Spiel ausgebaut und erweitert werden. Was einerseits natürlich schade wäre, weil es keine abgefahrenen, neuen Regionen mit ganz anderer Vegetation zu erkunden gibt. Andererseits würde es auch kaum verwunderlich wirken, dass für ein so altes Spiel nicht mehr die ganz großen Geschütze aufgefahren werden, wenn sowieso bald The Witcher 4 erscheint.

Wie immer gilt aber auch in diesem Fall: Ihr solltet diese Gerüchte aktuell noch mit Vorsicht genießen. Es handelt sich dabei um unbestätigte Infos, die stimmen könnten, aber nicht müssen. Bisher wurde ein weiterer DLC für The Witcher 3 noch gar nicht offiziell angekündigt. Wenn wir Pech haben, war alles nur Spekulation und es gibt überhaupt keine Erweiterung.

Wann erscheint The Witcher 4 und wann der mögliche Witcher 3-DLC?

Aber falls so ein DLC kommt, wann erscheint er? Das steht natürlich auch noch nicht fest. Aber ein Release-Termin im Mai 2026 würde gut zum 11. Geburtstag von The Witcher 3 passen. Die Erweiterung könnte dann nicht nur inhaltlich eine Verbindung zu The Witcher 4 herstellen, sondern auch die Wartezeit verkürzen.

Wann The Witcher 4 erscheint, wissen wir aktuell aber leider ebenfalls noch nicht. Mit etwas Glück ist es schon irgendwann 2027 so weit. Wenn es aber für uns Fans ganz schlecht läuft, müssen wir noch mehrere Jahre auf die Veröffentlichung warten. Dann könnte auch ein verbindender DLC noch etwas länger auf sich warten lassen.

Was wäre euch für so einen Witcher 3-DLC lieber? Eine Erweiterung der bisherigen Maps oder ein ganz neues Gebiet?