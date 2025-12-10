Läuft gerade Im Piratenabenteuer Windrose segelt ihr mit euren Freunden los, erkundet Inseln und stellt euch Bossen
Samara Summer
10.12.2025 | 19:37 Uhr

Windrose war bisher bekannt unter dem Namen Crosswinds, wurde nun aber umbenannt. Das Piratenabenteuer könnt ihr alleine oder im Koop zocken. Auf eurer Reise baut ihr euch eine Basis, craftet Items, erkundet mysteriöse Ruinen und Höhlen, schlagt Seeschlachten oder bekämpft Bosse an Land.

Der Titel ist bisher nur für den PC angekündigt und hat noch kein konkretes Release-Datum.
