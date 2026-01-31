Animal Crossing-Fan baut für sein Switch-Dock einfach ein komplettes Holz-Haus und jetzt will ich am liebsten direkt die Säge rausholen

Wenn euch die Docking-Station auch etwas zu langweilig aussieht, verwandelt sie doch einfach in Tom Nooks Laden! Ein Animal Crossing-Fan zeigt, wie es geht.

Kevin Itzinger
31.01.2026 | 09:50 Uhr

Das macht nicht nur unsere Inselbewohner*innen glücklich! Das macht nicht nur unsere Inselbewohner*innen glücklich!

Sowohl die Switch als auch ihr Nachfolger setzen – abseits von ein paar Kleinigkeiten – auf dasgleiche Design. Den Handheld können wir dabei mit ein paar alternativen Joy-Cons und einer Hülle noch relativ leicht umgestalten und so an unseren Geschmack anpassen.

Beim Dock wird es hingegen etwas schwieriger. Wer mit der schnöden, schwarzen Box unzufrieden ist, muss schon etwas kreativer werden. Wie aus der Station ein richtiger Hingucker wird, zeigt aktuell ein Animal Crossing-Fan.

Video starten 1:03 Nitro Deck 2: Beliebtes Switch 1-Gadget bekommt endlich einen Switch 2-Nachfolger

Switch Dock wird zu Nook's Laden

Das grandiose, selbstgebastelte Design von User Johnster000 verwandelt die Docking-Station kurzerhand in Tom Nooks Laden. Die Idee, die schwarze Box so umzugestalten, kommt nicht nur auf Reddit sehr gut an – auch wir sind verliebt und wollen am liebsten direkt losbasteln, um es ihm gleichzutun.

Die einzelnen Teile des Ladens sind mithilfe eines Laser Cutters entstanden. Danach wurden sie zusammengeklebt und bemalt. Das Dock steht hinten drauf, der Laden fungiert quasi als simpler Ständer, der visuelle Effekt ist dennoch sehr schick. Abseits der Tatsache, dass der Bastler dafür ein teures Gerät genutzt hat, dürften die Kosten für das Teil überschaubar sein.

Natürlich möchten wir euch die passenden Bilder nicht vorenthalten – Ehre, wem Ehre gebührt:

Auch in der 3D Druck-Community gibt es eine endlose Anzahl von richtig coolen (und häufig kostenlosen) Vorlagen, die wir uns über Nacht einfach ausdrucken können. Soll unsere Konsole fortan etwa auf Koholint Island aus Zelda laden? Kein Problem – zumindest, wenn wir ein entsprechendes Gerät besitzen.

Wir wünschten, die Konsolenhersteller wären in diesem Punkt etwas mutiger

Wenn wir nicht über einen 3D-Drucker oder Laser Cutter verfügen, wird es hingegen schon etwas schwieriger. Klar, mit handwerklichem Geschick lassen sich viele Sachen auch ohne teure Technik umsetzen, aber nicht alle verfügen über die nötigen Skills, die Zeit oder/und die Nerven.

Offizielle alternative Designs beschränken sich hingegen häufig auf simple Farbwechsel oder Aufdrucke. Viele davon sind zudem an dem Kauf einer Special Edition samt neuer Hardware verbunden. Richtig beeindruckende Versionen gibt es vereinzelt zwar auch – die werden aber häufig nur zu Marketingzwecken produziert und sind nicht frei erhältlich.

Stardew Valley: Ihr könnt jetzt eure WearOS-Smartwatch mit diesem genialen Fan-Design verschönern, das garantiert die Blicke auf sich ziehen wird
von Maximilian Franke
Stardew Valley: Ihr könnt jetzt eure WearOS-Smartwatch mit diesem genialen Fan-Design verschönern, das garantiert die Blicke auf sich ziehen wird
Als Animal Crossing-Fans könnt ihr eurer iPhone jetzt kostenlos in ein schickes Nookphone verwandeln - so geht's!
von Jonas Herrmann
Als Animal Crossing-Fans könnt ihr eurer iPhone jetzt kostenlos in ein schickes Nookphone verwandeln - so gehts!

Dabei wären es Designs, wie der oben gezeigte Laden, die die Bezeichnung "Special Edition" tatsächlich verdient hätten. Wir würden es schon ziemlich cool finden, wenn Nintendo und Co. gelegentlich etwas Vergleichbares anbieten würden.

Was denkt ihr? Hättet ihr auch gerne ein paar aufregendere Special Editions? Wie findet ihr den Laden? Habt ihr eure Konsolen vielleicht selbst etwas aufgepimpt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

