Neues PlayStation-Event im Juli soll angeblich GTA 5 für PS5 zeigen

Gerade ist die Spielemesse E3 zu Ende gegangen und Sony war in diesem Jahr nicht mit einem Showcase vertreten. Ein Leaker behauptet nun, dass ein hauseigenes PlayStation-Event für den 08. Juli geplant ist. Dort soll angeblich Neues von GTA 5 für die PS5 zu sehen sein. Der Reddit-User mahnt jedoch auch, dass die Information mit Vorsicht zu genießen ist. Alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Das besagt das Gerücht

Darum geht es: Genau wie bereits bei der letzten E3 im Jahr 2019 mussten wir dieses Mal wieder auf einen eigen Showcase von Sony verzichten. Fans fragen sich nun, ob stattdessen ein hauseigenes Event zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist. Laut einem Leaker ist das der Fall - und zwar schon in Kürze.

Reddit-User QuimSix erklärt, dass ihm eine anonyme Quelle den 08. Juli als Datum für ein PlayStation-Event genannt habe. Bei diesem werde dann ein Trailer für GTA 5 Expanded and Enhanced zu sehen sein, also zur PS5-Version von Rockstars beliebtem Open World-Titel. Die neue Version erscheint am 11. November allerdings nicht nur für Sonys Current Gen-Konsole, sondern auch für die Xbox Series X/S.

Rückfragen, was wir in Sachen Grand Theft Auto zu erwarten haben, kann QuimSix nicht beantworten. Er erklärt, dass seine Infos nur das Event an sich betreffen, nicht direkt Rockstar Games.

Mehr zu GTA 5 für die Current Gen:

Wie glaubwürdig ist der Leak?

Gerüchte sind immer mit Vorsicht zu genießen - und dazu mahnt der Leaker QuimSix in seinem Reddit-Post sogar selbst. Er erklärt, dass ihm die Infos von einer neuen Quelle zugespielt wurden, diese aber schon zwei Mal recht gehabt habe.

Der Leaker selbst hat in der Vergangenheit bereits korrekte Informationen zu Far Cry 6 durchsickern lassen. Allerdings kamen diese laut eigener Aussage von einer Quelle, die er bereits lange kennt und enthielt zusätzlich Bildmaterial.

Glaubt ihr, dass Sony schon bald ein eigenes Event veranstaltet? Und seid ihr gespannt auf die neue GTA 5-Version?