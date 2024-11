PlayStation-Showcase im Dezember? Bekannter Insider deutet Enthüllungen an - "Neuigkeiten sind im Anmarsch"

Im Dezember finden unter anderem die Game Awards statt. Zieht Sony mit einem PS5-Showcase nach?

Hält Sony im Jahr 2024 noch einen PlayStation-Showcase ab? Seit ein paar Wochen wird darüber jedenfalls fleißig spekuliert. Hintergrund: In einem von Sony veröffentlichten Trailer war auf einer Anzeigetafel das Datum "3.12.2024" zu lesen, seitdem wird gemutmaßt, dass an diesem Datum ein solcher Event steigen könnte.

Mehr Substanz bekamen diese Gerüchte bislang nicht, nun hat sich allerdings ein bekannter Insider diesbezüglich zu Wort gemeldet wird. billbil-kun von Dealabs teilte auf X (ehemals Twitter) einen Post, in dem er das Dezember-Gerücht aufgreift. Er schreibt:

"Findet wirklich bald ein PlayStation-Event statt? Ich habe keine Antwort darauf, aber hinter den Kulissen werden viele Dinge für PlayStation vorbereitet. Einige Neuigkeiten sind im Anmarsch. Bleibt dran..." https://twitter.com/billbil_kun/status/1860979631148396721

Das ist alles andere als eine Bestätigung für einen Showcase, billbil-kun deutet hier aber ganz klar Enthüllungen im PlayStation-Bereich an. Und zwar solche, die vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen werden.

1:38 Play Has No Limits: Sony feiert den Spieltrieb in neuem PS5-Video

Autoplay

Keine Showcase-Bestätigung - Ankündigungen auf den Game Awards?

Am 12. Dezember finden die Game Awards in Los Angeles statt. Ein Event also, auf dem traditionell viele neue Spiele und teilweise auch Hardware vorgestellt werden. Gut möglich, dass auch Sony dort mit einer – oder mehreren Neuankündigungen – vertreten sein wird.

Wie zuverlässig ist die Quelle? billbil-kun verrät unter anderem seit Jahren recht zuverlässig die kommenden PS Plus-Spiele, weswegen sein Post keinesfalls als Nonsense abgetan werden sollte. Ob Sony tatsächlich einen baldigen Showcase – oder Ankündigungen in einem anderen Rahmen – plant, wissen natürlich nur die Verantwortlichen selbst und bis zu einer offiziellen Bekanntgabe bewegen wir uns komplett im Bereich der Spekulationen.

Der letzte PlayStation 5-Showcase ist mittlerweile ein knappes halbes Jahr her. Im Mai 2024 zeigte Sony unter anderem zum ersten Mal Astro Bot, das sich in unserem Test als absolutes Juwel herausstellte.

Weniger Erfolg hatte dagegen eine andere damalige Neuankündigung. Der Hero-Shooter Concord wurde aufgrund mangelnder Spielerzahlen bereits Anfang September abgeschaltet – zwei Wochen nach dem offiziellem Release.

Was glaubt ihr: Wird es in diesem Jahr noch einen speziellen PS5-Event geben?