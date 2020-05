Im PlayStation Store läuft gerade ein Sale mit dem schlichten Titel "Geheimtipps", in dem ihr über 200 PS4-Spiele günstiger bekommt. Die Angebote laufen noch bis zum 20. Mai. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar Highlights vor und verraten, für wen sich der Kauf lohnt. Wer lieber gleich selbst die Deals durchsuchen möchte, findet diese hier:

Control

Das richtige Spiel für: Alle, die einen Third-Person-Shooter mit gutem Gameplay und einer Menge Mystery-Atmosphäre suchen.

Nicht so gut für: Alle, die eine Produktion auf AAA-Niveau erwarten.

GamePro-Wertung: 79 Punkte

Den im letzten August erschienenen Shooter Control vom Entwicklerstudio Remedy (Max Payne, Alan Wake) bekommt ihr im PS Store gerade zum halben Preis und somit für 29,99 Euro statt 59,99 Euro.

Mysteriöse Handlung: In Control machen wir uns als Jesse Faden auf die Suche nach unserem verschollenen Bruder, und zwar ausgerechnet im Hauptquartier einer Behörde, die übernatürliche Phänomene untersucht. Kaum haben wir das Gebäude betreten, verändert sich die Realität um uns und wir sind plötzlich die Direktorin. Die Mystery-Geschichte von Control fasziniert, allerdings nur, wenn man sie sich mühsam aus herumliegenden Dokumenten zusammensucht.

Übernatürlicher Spaß: Das Gameplay von Control ist sehr spaßig geraten. Zwar haben wir nur eine einzige Schusswaffe, diese lässt sich aber auf vielfältige Weise umbauen. Noch beeindruckender sind die übernatürlichen Fähigkeiten, die Jesse an sich entdeckt. Wenn wir Gegner per Telekinese quer durch den Raum schleudern oder mit Möbelstücken bombardieren, ist Control am besten. Dann können wir auch die teils triste und gleichförmige Umgebung verschmerzen.

Fazit: Remedy hat mit Control einen im Gameplay-Kern sehr gut gelungenen Third Person Shooter abgeliefert. Auch die tolle Mystery-Atmosphäre kann überzeugen. Der etwas zu sparsam inszenierten Story und der abwechslungsarmen Umgebung merkt man allerdings an, dass den Entwicklern diesmal kein AAA-Budget zur Verfügung stand. Wer damit leben kann, bekommt ein faszinierendes und kurzweiliges Erlebnis.

Control statt 59,99 Euro für 29,99 Euro im PlayStation Store

Subnautica

Das richtige Spiel für: Alle, die ein Survival-Spiel mit guter Story und vielen Geheimnissen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die die üblichen Survival-Mechaniken eher nervig finden.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Das Survival-Spiel Subnautica bekommt ihr im Geheimtipps-Sale für 17,39 Euro statt 29,99 Euro.

Überleben im Ozean: In Subnautica stürzen wir mit unserem Raumschiff über einem fremden Planeten ab und landen in einem unendlich erscheinenden Ozean, der von furchterregenden Kreaturen bevölkert wird. Dank fortgeschrittener Technik können wir uns eine kleine Basis auf dem nicht allzu tief liegenden Meeresgrund einrichten. Fortan müssen wir für genügend Nahrung und Atemluft sorgen und natürlich dafür, das wir nicht verspeist werden.

Viel zu entdecken: Sobald wir genügend Ressourcen zusammenhaben, um unser Überleben zu sichern, geht es auf Erkundungstour. Schließlich wollen wir wissen, was mit der übrigen Crew geschehen ist. Dabei entdecken wir, dass der Planet viel mehr Geheimnisse bereithält als zunächst gedacht. Auch auf ein paar Inseln stoßen wir. Mit der Zeit entwickelt Subnautica eine spannende Story, die man so nur selten in Survival-Spielen findet.

Fazit: Survival-Spiele gibt es sehr viele, aber Subnautica sticht aus der Masse heraus. Das liegt nicht nur am Szenario und an den vielen beeindruckenden Kreaturen, auf die wir treffen. Dank der spannenden Story und den vielen überraschenden Entdeckungen packt Subnautica wie kaum ein anderer Genrevertreter und zeigt, was ein Survival-Spiel braucht, um Solo-Spieler lange zu fesseln.

Subnautica statt 29,99 Euro für 17,39 Euro im PlayStation Store

Unravel-Yarny-Bundle

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf ein wunderschönes Jump&Run mit emotionaler Geschichte haben.

Nicht so gut für: Alle, die hohen spielerischen Anspruch erwarten.

GamePro-Wertung: 83 Punkte (Unravel), 81 Punkte (Unravel Two)

Mit dem Unravel-Yarny-Bundle bekommt ihr beide Teile des Jump&Runs zusammen derzeit für 8,99 Euro statt 29,99 Euro.

Niedliches Wollknäuel: Unravel lebt vor allem von seiner gelungenen Präsentation. Die farbenfrohen und abwechslungsreichen Umgebungen sind wunderschön in Szene gesetzt. Vor allem schließen wir aber den kleinen Wollknäuel-Protagonisten Yarni ins Herz, dessen tolle Animationen viel zu seiner Niedlichkeit beitragen. Trotzdem ist nicht alles harmonisch in der Welt von Unravel. Es gibt ernste bis traurige Momente, die schon mal zu Tränen rühren können.

Solides Gameplay: Spielerisch geht es eher konventionell zu. Genretypisch müssen wir zahlreiche Abgründe und Hindernisse überwinden, wobei Yarny seine eigenen Fäden zu Hilfe nimmt. Auch einige Rätsel gilt es zu lösen, die aber selten sonderlich anspruchsvoll ausfallen. Im zweiten Teil können wir gemeinsam mit einem Mitspieler im Coop losziehen, hier ist gute Zusammenarbeit gefragt.

Fazit: Die Unravel-Spiele beeindrucken nicht durch kreatives Gameplay, aber das müssen sie auch nicht. Schon allein der wundervolle Grafikstil und die sympathischen Protagonisten reichen aus, damit die Reihe ihre ganz eigene Faszination entfalten kann. Dass es vor allem dem ersten Teil auch noch gelingt, eine emotionale Geschichte zu erzählen, rundet das Gesamterlebnis ab.

Unravel-Yarny-Bundle statt 29,99 Euro für 8,99 Euro im PlayStation Store

Surviving Mars

Das richtige Spiel für: Alle, die ein typisches Aufbauspiel in einem untypischen Szenario wollen.

Nicht so gut für: Alle, die ein hartes Survival-Spiel erwarten.

GamePro-Wertung: 82 Punkte

Das Aufbauspiel Surviving Mars gibt's im Sale 60 Prozent günstiger und damit für 11,99 Euro statt 29,99 Euro.

Problemlöser auf dem Mars: In Surviving Mars richten wir auf dem roten Planeten zunächst ganz gemütlich eine bewohnbare Umgebung ein. Sobald die Grundversorgung gesichert ist und die ersten Kolonisten eintreffen, beginnen die Probleme. Diese bringen nämlich eine ganze Menge Bedürfnisse mit, die wir befriedigen müssen. Selbst um ihr Heimweh müssen wir uns kümmern. Unvorhergesehene Ereignisse wie Naturkatastrophen machen uns das nicht leicht.

Kein echter Überlebenskampf: Obwohl für Herausforderungen also durchaus gesorgt ist, wird Surviving Mars trotzdem nie zu einem harten Überlebenskampf voller schwerer und potentiell tödlicher Entscheidungen wie beispielsweise Frostpunk. Stattdessen bleibt Surviving Mars zu großen Teilen ein typisches Aufbauspiel, dass uns aber immer wieder mit ungewöhnlichen Aufgaben und Gefahren konfrontiert.

Fazit: Surviving Mars ist schon durch sein ungewöhnliches Szenario eine nette Abwechslung im Aufbaustrategiegenre. Der unwirtliche Planet stellt uns vor Herausforderungen, die wir von anderem Genrevertretern so nicht kennen. Vom Namen darf man sich allerdings nicht in die Irre führen lassen: Wer hinter Surviving Mars ein gnadenloses Survival-Spiel vermutet, wird enttäuscht sein.

Surviving Mars statt 29,99 Euro für 11,99 Euro im PlayStation Store

Weitere Angebote:

