The Plucky Squire ist die Zelda-Alternative, auf die ich mich 2024 am meisten freue

Genre: Action-Adventure Entwickler: All Possible Futures Publisher: Devolver Digital Plattform: Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC Release: 2024

Auf den ersten Blick wirkt The Plucky Squire (deutscher Titel: "Der kühne Knappe") wie ein weiteres von tausenden Action-Adventures, das sich von traditionellen The Legend of Zelda-Titeln wie A Link to The Past hat inspirieren lassen.

Als knuffiger Held Jot legen wir uns mit dem Fiesling Humgrump an und erkunden die malerische 2D-Fantasy-Welt eines Kinderbuchs. Natürlich lösen wir dabei simple Rätsel und setzen uns gegen allerhand Monsterchen zur Wehr, die wir mit unserem Schwert niederknüppeln.

Das haben wir in Links Abenteuern und in etlichen alternativen "Genre"-Vertretern bereits bis zum Umfallen gesehen... oder etwa doch nicht? Tatsächlich peppt The Plucky Squire die klassische Zelda-Formel mit einem genialen Grafik-Twist gehörig auf – und bringt damit vielerlei coole neue Ideen ins Spiel.

Was macht The Plucky Squire so besonders?

Das Besondere nämlich: The Plucky Squire spielt clever mit den Perspektiven. Denn Held Jot ist nicht ausschließlich im 2D-Kinderbuch unterwegs, sondern wird im Laufe der Story vom Bösewicht Humgrump aus seinen gewohnten Gefilden hinausgekickt und in eine 3D-Welt geworfen. Fortan können wir munter zwischen 2D- und 3D-Welt hin und her wechseln.

In den Trailern sehen wir, wie wir ein Kinderzimmer erkunden und auf Möbeln und zwischen Spielzeugen umherhüpfen. Nicht nur Kollege Dennis, sondern auch mich erinnert das stark an It Takes Two. Ob wir in The Plucky Squire das Kinderzimmer auch verlassen werden und weitere 3D-Umgebungen – beispielsweise den Rest des Hauses oder einen Garten – erkunden können, wissen wir aber noch nicht.

Aber auch in der malerischen Welt des 2D-Kinderbuchs liefert The Plucky Squire erfrischende Gameplay-Ideen. Im unteren Gameplay-Video (ab Minute 1:35) sehen wir beispielsweise, wie Held Jot die Seite des Buches kippen muss, um einen Schalter auf Schienen an die richtige Stelle rutschen zu lassen:

Für wen ist The Plucky Squire interessant?

Für alle Fans der klassischen Zelda-Formel, aber auch für alle, die davon ein wenig die Schnauze voll haben und sich nach frischen Ideen sehnen. Denn davon versprechen die bisherigen Trailer zu The Plucky Squire jede Menge.

Natürlich ist das kunterbunte Abenteuer des kleinen Knappen auch für Nicht-Zelda-Fans interessant, denn dahinter verbirgt sich im Kern ein charmantes Action-Adventure mit unvergleichlichem Look, das viele clevere Rätsel verspricht.

The Plucky Squire soll noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC erscheinen. Einen offiziellen Termin hat das Action-Adventure des Indie-Entwicklers All Possible Futures noch nicht.

