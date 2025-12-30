Pokémon TCG-Sammler tauscht Karte mit dem Nachbarskind und merkt dann erst, dass sie 1300 Euro wert ist - aber er gönnt es dem Knirps

Diese Karte ist inzwischen einiges wert. (Bild: Reddit/user/wirthit)

Manch Pokémon-Sammler*in verbringt eine ganze Menge Zeit damit, Preise abzugleichen und den seltensten Karten hinterherzujagen. Andere wiederum wollen einfach nur das Hobby genießen. Dabei machen sie auch mal einen schlechten Deal, wie etwa dieser Fan. Am Ende ist das Ergebnis aber ganz okay für ihn.

Sammler gibt Pokémonkarte im Wert von 1274 Euro weg, ohne es zu merken

Reddit-User wirthit hat im PokemonTCG-Subreddit vor Kurzem davon berichtet, wie er selbst einen schlechten Tausch gemacht hat, weil er den Wert einer Karte vorab nicht überprüft hatte.



Dabei fängt die Story eigentlich schon ein paar Wochen früher an: wirthit war nach eigener Angabe nämlich in der Nachbarschaft unterwegs und traf dort auf ein Kind, dass Cookies verkaufte, um vom Erlös Pokémonkarten für sich und seine Freunde kaufen zu können.

wirthit war von dem Enthusiasmus wohl so angetan, dass er nicht nur alle Kekse kaufte, sondern dem Kind auch einige seiner ungeöffneten TCG-Packs schenkte. Ein paar Wochen später fragte der Knirps ihn dann, ob sie Karten tauschen wollten. wirthit willigte ein und holte seine Sammlung raus, wobei er eingesteht, dass er nicht auf dem aktuellen Stand war, sich also wohl nicht mit Seltenheit und Preisen auseinandergesetzt hatte.

Die beiden tauschten ein paar Karten hin und her, wobei wirthit auch eine mit Turtok und Plinfa als Motiv weggab. Damit schien die Sache zu Ende zu sein – zumindest bis das Kind ein paar Wochen später noch einmal bei wirthit klingelte.

Der Junge wollte sich bei dem Sammler bedanken und hat ihm freudig erzählt, dass er einige der getauschten Karten graden (also offiziell auf ihren Zustand und Sammlerwert bewerten) lassen hat.

Dann zeigte er ihm auch die frisch gegradete und versiegelte Turtok/Plinfa-Karte. Und verriet auf wirthits Frage hin, dass die Karte inzwischen 1500 US-Dollar (rund 1274 Euro) wert ist.

wirthit konnte daraufhin nur lachen und dem Kind gratulieren. Insgesamt nimmt der Sammler den Verlust mit Humor – und zeigt sich froh darüber, dass seine Karte zumindest ein gutes neues Zuhause gefunden hat: "Das Kind war super nett und aufrichtig und verdient es ganz ehrlich, ganz viel Spaß mit dem Hobby zu haben. Ich bin froh, dass [die Karte] an ihn übergegangen ist."

Habt ihr auch schon mal einen schlechten Tausch-Deal gemacht?