Die 1. Erwähnung von Pokémon gab es schon im 19. Jahrhundert - allerdings waren sie vor über 100 Jahren noch keine kleinen Taschenmonster

Pokémon gab es schon zur viktorianischen Zeit - allerdings hatten sie eine andere Bedeutung.

Pokémon zählt zu den erfolgreichsten Franchises aller Zeiten. Die bunten Taschenmonster begleiten Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt. Es gibt sie in Serien, Videospielen und als Merchandise. Kaum einer kommt an ihnen vorbei.

Doch wusstet ihr, dass „Pokémon“ bereits vor über 100 Jahren ein Thema waren? Wie etmology_nerd aufdeckt, wurde das Wort „pokemen“ bereits im 19. Jahrhundert verwendet. Auf einem Grafen zeigt er einen leichten Ausschlag bei der Nutzung des Wortes in den 1800er-Jahren. Doch es hat nichts mit seiner ursprünglichen Bedeutung zu tun.

Pokémon waren schon im 19. Jahrhundert ein Thema

Was bedeutete Pokémon im 19. Jahrhundert? Die Bedeutung hat in den 1800er-Jahren natürlich nichts mit Pocket Monsters (auf Deutsch: Taschenmonster) zu tun. Der YouTuber erklärt, dass es dafür eine plausible Lösung geben könnte, dass das Wort „Pokémon“ zur viktorianischen Zeit genutzt wurde.

Seine Erklärung könnt ihr im folgenden Video sehen:

In der kornischen Sprache, die bis ins späte 18. Jahrhundert in Cornwall gesprochen wurde und im 20. Jahrhundert wiederbelebt wurde, gab es ein Wort namens „pokemon“ oder „pokemen“. Es bedeutete so viel wie „unbeholfen“ oder „dumm“.

Es gibt keine Verbindung zu den heutigen Pokémon, obwohl einige davon tatsächlich etwas unbeholfen wirken.

Mittlerweile gibt es zu Pokémon ein ganzes Franchise. Das neuste Videospiel könnt ihr hier im Trailer sehen:

Seit wann gibt es Pokémon? Das Pokémon-Franchise, wie wir es heute kennen, gibt es erst seit 1996. Angefangen hat alles mit Pokémon Rot und Grün in Japan, die in Europa als Rote und Blaue Edition veröffentlicht wurden. Mittlerweile ist die Pokémon-Videospielreihe bei der neunten Generation angekommen.

Rund ein halbes Jahr später erschien das dazugehörige Sammelkartenspiel, das sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut. Einige Karten haben einen hohen Sammlerwert und werden für viel Geld verkauft.

In den darauffolgenden Jahren kamen mehrere Kinofilme und eine Anime-Serie hinzu. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es 23 Kinofilme, in der Anime-Serie wurde hingegen der langjährige Protagonist Ash Ketchum durch Liko und Rory ausgetauscht.

So wie es aussieht, ist hier noch lange nicht Schluss. Mit einer Zeitmaschine könnten wir herausfinden, wie lange Pokémon noch in aller Munde sein werden. Wir sind gespannt, wie sich das Franchise in den kommenden Jahren weiterentwickelt.

