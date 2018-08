Noch in diesem Herbst erwarten uns mit Pokémon: Let's Go, Pikachu sowie Pokémon: Let's Go, Evoli die ersten Pokémon-RPGs für die Nintendo Switch. Wer aber kein Quasi-Remake von Pokémon Gelb möchte, sondern gleich eine neue Pokémon-Generation, muss sich noch bis 2019 gedulden.

Pokémon 2019 kommt erst Ende 2019

Im Rahmen der Bekanntgabe von Nintendos aktuellen Quartalszahlen, gab es nun ein Update zu den Release-Plänen des übernächsten Pokémon-RPGs.

Hieß es zuletzt noch, dass die nächste Generation der Pokémon-Hauptableger in der "zweiten Jahreshälfte" von 2019 eingeplant ist, wurde die Veröffentlichung auf "late 2019" also eher auf das Jahresende gesetzt.

Im nächsten Sommer oder Spätsommer wird es also nichts mit den neuen Pokémon-Spielen. Durch das Release-Update rückt Pokémon 2019 eher Richtung November, also dem Release-Fenster, das jetzt auch die Pokémon: Let's Go-Titel ausfüllen. Dann sollen Pokémon-Fans aber auch "dasselbe Spielgefühl" vermittelt bekommen, dass auch die früheren Handheld-Spiele vermittelt haben.

Was erhofft ihr euch von den neuen Pokémon-Spielen?