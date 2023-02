Neue Folge des Pokémon-Anime zeigt die emotionalsten Momente zwischen Ash und Pikachu aus 25 Jahren

Fans des Pokémon-Anime kommen gerade gar nicht mehr dazu, die Taschentuchpackung wegzulegen. In jeder Folge gibt es zahlreiche Anspielungen auf Ashs 25-jährige Reise und seine schönsten Momente. In der letzten Pokémon-Folge sind beispielsweise seine drei Starterpokémon aus der Kanto-Region aufeinandergetroffen.

Worum geht es in der aktuellen Folge? Auch in der neuen Folge geht es emotional weiter. Pikachu und Ash starren wie gebannt auf den Vollmond und lassen die emotionalsten Momente aus ihrer 25-jährigen Reise Revue passieren.

Pokémon-Anime: Ash und Pikachu sind unzertrennlich

Was ist passiert? Ash und Pikachu haben wieder einmal gegen Team Rocket kämpfen müssen. Natürlich geht der Plan der Bösewichte schief und sie verabschieden sich mit dem altbekannten „Schuss in den Ofen“.

Doch bei der Explosion wird auch Pikachu mitgerissen und landet zusammen mit Mauzi getrennt von ihren jeweiligen Teams. In der Nacht starren Pikachu und Ash auf den Vollmond, in dem wichtige Augenblicke aus ihren Abenteuern zu sehen sind:

Im Vollmond ist beispielsweise der erste gemeinsame Tag der beiden zu sehen, an dem sich Pikachu noch nicht so recht mit Ash anfreunden konnte. Doch mit der Zeit haben sich Ash und Pikachu angenähert. So hat sich Ash beispielsweise liebevoll um Pikachu gekümmert, als es krank war.

Natürlich werden die emotionalen Szenen von einer melancholischen Melodie begleitet. Es ist rührend zu sehen, wie sich die Beziehung von Ash und Pikachu entwickelt hat. Dass Ash mittlerweile einen festen Platz in Pikachus Herzen hat, wird nicht nur durch das gemeinsame Starren auf den Mond deutlich: Pikachu umklammert dabei nämlich fest die Mütze von Ash.

Was in den letzten Folgen des Pokémon-Anime passiert ist, könnt ihr hier nachlesen:

So geht es mit Pokémon weiter

Fans müssen nicht traurig sein, denn nach Ash begeben sich die neuen Protagonist*innen Liko und Roy auf die Reise. Bislang ist noch nicht viel zu den beiden bekannt, doch vielleicht ändert sich das mit dem kommenden Pokémon Day, der den Geburtstag der Marke feiert.

Auch an der Videospielefront dürfte es gut aussehen. Die Spielerschaft erwartet mögliche Ankündigungen zur Let’s Go-Reihe, den Game Boy-Klassikern für Nintendo Switch Online und den DLCs für Pokémon Karmesin & Purpur.