Der Pokémon Day 2023 steht in den Startlöchern und feiert wie in den vergangenen Jahren den Geburtstag des geliebten Franchises. Das Datum ist auf den Release von Pokémon Rot und Grün in Japan zurückzuführen. Im vergangenen Jahr konnten sich Fans auf die Enthüllung von Pokémon Karmesin & Purpur freuen.

Dadurch steigt die Erwartung, dass auch in diesem Jahr neue Spiele angekündigt werden könnten. Wir verraten euch, wann der Pokémon Day stattfindet und was wir von der Direct erwarten können.

Pokémon Day 2023 – Das könnte gezeigt werden

Wann findet der Pokémon Day 2023 statt? Der Pokémon Day findet wie jedes Jahr am Geburtstag des Pokémon-Franchises statt, also am 27. Februar 2023. Den ganzen Tag über gibt es verschiedene Aktionen für Pokémon-Fans. Auch in den Tagen zuvor kann es bereits zu Ankündigungen kommen.

Was gibt es zu sehen? Zu den Feierlichkeiten wird es höchstwahrscheinlich Spieleankündigungen, Live Streams, Updates zu bestehenden Projekten und Aktionen für diverse Pokémon-Spiele geben.

Was könnte gezeigt werden? Der Release von Pokémon Karmesin & Purpur ist noch nicht allzu lange her. Deshalb wird es vermutlich keine Enthüllung der 10. Pokémon-Generation geben.

DLCs für Karmesin/Purpur? Es ist viel wahrscheinlicher, dass Karmesin & Purpur wie die Vorgänger Schwert & Schild DLCs erhalten werden, die die Pokémon-Fans bis zum nächsten Hauptableger beschäftigen.

Pokémon Karmesin & Purpur seht ihr im folgenden Trailer:

1:08 Pokémon Karmesin & Purpur - Launch Trailer feiert den Release der neunten Generation

Anders sieht es für mögliche Spin-offs aus: Ein ehemaliger Trailer zu Pokémon-Legenden: Arceus hat bereits die Gerüchteküche angeheizt. Fans glauben, dass die Reihe eine Trilogie werden könnte, weshalb noch zwei mögliche Teile auf uns warten könnten.

Außerdem hat die Let’s Go-Reihe lange nichts mehr von sich hören lassen. Sollte es eine Fortsetzung der einsteigerfreundlichen Reihe geben, werden sie dieses Mal vermutlich in der Johto-Region spielen, die wir aus Pokémon Gold & Silber kennen.

Apropos Gold & Silber: In der letzten Nintendo Direct wurden einige Game Boy-Spiele für Nintendo Switch Online angekündigt, doch darunter hat sich kein einziges Pokémon-Spiel befunden. Aufgrund eines Hinweises aus einem japanischen Trailer nehmen Fans nun an, dass es am Pokémon Day eine Enthüllung geben könnte, die sich um die Game Boy-Klassiker für Switch Online dreht.

Über was für eine Enthüllung würdet ihr euch am Pokémon Day 2023 freuen?