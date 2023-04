Pokémon-Anime enthüllt ein brandneues Pokémon und es könnte sogar legendär sein

Dieses neue Pokémon taucht im aktuellen Anime auf.

Pokémon Horizonte, die neue Pokémon-Serie ohne Ash, läuft seit heute in Japan. Der Anime ist nicht einmal eine Folge alt und schon bekommen wir mit einem völlig neuen Pokémon eine Überraschung serviert. Viel zu dem neuen Taschenmonster ist nicht bekannt, aber es gibt bereits eine Theorie.

Neues Pokémon könnte mit Terapagos zu tun haben

Auch wenn das neue Pokémon, das an eine Schildkröte angelehnt ist, in der ersten Folge von Pokémon Horizonte auftaucht, ist nicht wirklich etwas darüber bekannt. Aber wie einige Fans bereits anmerken, erinnert es optisch sehr an Terapagos (im Tweet unten rechts), ein Pokémon der neunten Generation, das mit dem zweiten Teil des Karmesin/Purpur-Erweiterungspasses 'Die Indigoblaue Scheibe' debütiert.

Genauer gesagt könnte es sich dabei um die vorangegangene Entwicklungsstufe von Terapagos handeln. Die Ähnlichkeit ist zumindest verblüffend. Die Farbgebung und auch die kristallenen Strukturen, die womöglich etwas mit der Terakristallisierung zu tun haben könnte, passen einfach perfekt zusammen.

Sollte sich tatsächlich bestätigen, dass das neue niedliche Pokémon die Vorstufe von Terapagos ist, würde das auch bedeuten, dass es sich dabei um ein neues legendäres Pokémon handelt und es noch eine größere Rollen spielen dürfte.

Das erwartet euch in Pokémon Horizonte

Erst kürzlich ging die jahrelange Anime-Ära von Ash und Pikachu zu Ende. Der Platz, den das Duo mit ihrer abgeschlossenen Serie frei macht, bleibt aber natürlich nicht leer. Er wird in der nächsten Serie Pokémon Horizonte von den neuen Hauptcharakteren Liko und Rory eingenommen.

Einen Trailer zur neuen Anime-Serie seht ihr hier:

0:55 Pokémon Horizonte: Trailer mit neuen Szenen verrät Namen der neuen Anime-Serie

Während ihrer Reise wollen die beiden neuen Protagonist*innen die Geheimnisse um einen mysteriösen Anhänger und einen besonderen Pokéball lüften. Ihnen zur Seite steht Professor Friedel und sein Flugkapitän Pikachu.

Bislang läuft die neue Pokémon-Serie nur in Japan. Wann sie auch in Deutschland ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Wie gefällt euch das neue Pokémon und was glaubt ihr, was es damit auf sich hat?