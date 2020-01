In den 90ern wurden Pokémon von ihren Trainern noch ausgepeitscht

Über die Beziehung zwischen Pokémon und Trainern nachzudenken, führt schnell in sehr düstere Gefilde. Einerseits sind die knuddeligen Taschenmonster unsere Freunde. Andererseits sperren wir sie aber in winzigen Bällen ein und lassen sie gegeneinander kämpfen.

Zu Beginn der Pokémon-Ära haben die Trainer ihre Pokémon sogar noch mit Hilfe von Peitschen gebändigt. Die mussten die Menschen dann zwar (fast) alle abgeben, aber es waren definitiv nicht nur die Team Rocket-Schurken.

Trainer mit Peitschen: Wer die ersten Pokémon-Titel gespielt hat, dürfte die Sprites noch in Erinnerung haben. Damals hatten nicht nur die Dompteure Peitschen und auch nicht nur die Team Rocket-Fieslinge, nein. Sämtliche Pokémon-Trainer waren mit Peitschen bewaffnet.

Ab Gen 2 nicht mehr: Lange haben sich diese brutalen Methoden allerdings nicht halten können. Wie diese schöne Übersicht zeigt, wurden die Trainer ab der zweiten Pokémon-Generation mit leeren Händen dargestellt. Mit Ausnahme der Dompteure.

Whips in Pokemon:



Back in Gen 1, lots of trainers commanded their Pokemon using whips -- not just Rocket Grunts, but even Sabrina. However, whips were quickly phased out -- in Gen 2, all these same trainers were empty-handed... except for Tamers, who still use whips to this day. pic.twitter.com/KhO93JrsFh