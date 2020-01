Schwert & Schild zeigt 1. Pokémon mit Schusswaffe & Fans drehen durch

Fans, die die Pokémon Direct im Januar genau verfolgten, entdeckten neben dem Expansion Pass ein besonders amüsantes Detail. Intelleon, die finale Entwicklung unseres Wasser-Starters, bekommt ein Sniper-Gewehr. Die Memes, die daraufhin das Internet fluteten, waren unausweichlich.

Schließlich ist Intelleon damit das erste Pokémon, das eine Schusswaffe in die Hände, Pfoten oder Patscher bekommt. Zwar handelt es sich dabei nur um eine besondere Gigantamax-Form, die wir freischalten können, das hat das Internet jedoch nicht davon abgehalten, eine ganze (Aqua-)Welle von Memes zu produzieren.

Inteleon has infiltrated Shadow Moses pic.twitter.com/adCciiQpky — ?Ace James? (@PlayingPS2) January 9, 2020

Angefangen mit Intelleon als Snape. Das ist besonders deswegen passend, weil Intelleon im Pokédex auch als Geheimagenten-Pokémon aufgeführt wird. Obwohl er für das Metal Gear-Universum wahrscheinlich eher in Quiets Haut hätte schlüpfen müssen.

Ähnlichkeiten zu anderen Memes fanden sich schnell:

Yeah so Intelleon’s new evo be like pic.twitter.com/GqvFQd0vJu — DJehck (@DJehck) January 9, 2020

Unter anderem auch mit sehr schwarzem Humor.

oh god intelleon please dont pic.twitter.com/7rVytzm2OF — mirio togata's soulmate (@SpicyDoggo) January 9, 2020

Und falls Intelleon die Galar-Region irgendwann einmal Leid ist, hat das Internet noch andere Spielwelten, in die er mit seinem neuen Job perfekt hineinpassen würde. Rainbow Six Siege zum Beispiel.

Hey, this Intelleon guy has a sniper I've never seen before. How do you unlock it? pic.twitter.com/rPpOFBrIiK — Frostii (@FrozenVayne) January 9, 2020

Alternative Waffenskins (beispielsweise aus CS:GO) waren ebenfalls schnell gefunden:

Nothing to see here. Just an Intelleon with a Awp Dragon Lore pic.twitter.com/65N9BkWqiS — Shone (@Shone3675) January 9, 2020

Natürlich konnten auch viele Fans nicht umhin zu bemerken, dass Intelleons neues Accessoire auch irgendwie eine Hommage an die Gerüchte um ein Pokémon Gun nach dem Reveal der Editionen ist.

Bow your head down



All hail Intelleon pic.twitter.com/VOKSS82ju4 — Tanner of the New Decade (@TannerLPer) January 9, 2020

Zuletzt kommentierte noch ein Fan, was für eine Entwicklung Intelleon durchgemacht hat: Vom weinerlichen, schutzbedürftigen Memmeon zum selbstsicheren (manche möchten sagen: richtiggehend arroganten) Geheimagenten.

love that my boy goes all the way from "please be nice to me i WILL cry" to "i won't hesitate, bitch"#Pokemon #PokemonDirect #PokemonSwordShield pic.twitter.com/zaboRcnta3 — ?? Chaz the Weasel ? (@ChaztheWeasel) January 9, 2020

Was sagt ihr zu Sniper-Intelleon?