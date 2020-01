Pokémon Schwert/Schild: Schottland & Isle of Man sind Vorbilder für DLC

Mit dem Erweiterungs-Pass für Pokémon Schwert & Schild hat Game Freak auch zwei neue Gebiete vorgestellt. Ganz treu der Galar-Region wurde sich erneut an Ortschaften aus dem Vereinigten Königreich orientiert.

Per Twitter hat Game Freak bekannt gegeben, dass mit Isle of Man und Schottland zwei sehr gegensätzliche Gegenden Modell für die neuen Regionen standen.

Trainers, in the #PokemonSwordShield Expansion Pass, you will explore two brand-new areas, the Isle of Armor and the Crown Tundra. Did you know? The Isle of Armor was inspired by the Isle of Man, and the Crown Tundra was inspired by Scotland! pic.twitter.com/Qsbouq7vdZ