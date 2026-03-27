In Pokémon Feuerrot/Blattgrün gibt es 15 Sonderbonbons, 7 davon sind komplett versteckt - Das sind ihre Fundorte

Sonderbonbons sind extrem wichtige Items in Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Aber habt ihr gewusst, dass es in Kanto gleich 7 versteckte bzw. unsichtbare Sonderbonbons gibt? Hier sind alle Fundorte.

Linda Sprenger
27.03.2026 | 20:10 Uhr

Alle Fundorte der versteckten Sonderbonbons in Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Alle Fundorte der versteckten Sonderbonbons in Pokémon Feuerrot und Blattgrün.

Wer ein Pokémon in Feuerrot und Blattgrün aufleveln und dabei vielleicht sogar auf Level 100 bringen will, kommt später um den Einsatz von Sonderbonbons nicht drumherum. Zumindest vereinfacht die energiereiche Süßigkeit das Grinding erheblich, denn sie erhöhen das Level eines Monsters um 1. Wir zeigen euch, wo ihr alle Sonderbonbons findet (via Game8co).

Alle Sonderbonbons in Pokémon Feuerrot und Blattgrün und wo ihr sie findet

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Das begehrte Item findet ihr insgesamt 15 Mal in der Spielwelt verteilt, sieben davon sind komplett versteckt, das heißt, sie werden nicht als Item durch einen Pokéball dargestellt. Oder in anderen Worten: Diese Sonderbonbons liegen unsichtbar an bestimmten Orten herum. Durch Anklicken der bestimmten Stelle, könnt ihr es aufsammeln.

Fundorte aller 7 versteckten Sonderbonbons im Überblick:

  1. Route 6 - am östlichen Tor von Saffronia City, inmitten des abgezäunten Gebiets
  2. Route 9 - nordöstlich von Route 9 im kleinen sandigen Areal direkt vor dem kleinen Abgrund
  3. Route 12 - weit südlich vom schlafenden Relaxo, versteckt im hohen Gras (VM Zerschneider nötig)
  4. Route 17 - auf der rechten Seite der Fahrbahn des Radwegs, versteckt auf einer Fliese
  5. Azuria City - im Hinterhof eines Hauses in der Nähe der Nuggetbrücke, versteckt in den Blumen
  6. Pokémon-Villa - im 3. Stock, östlich vom Wissenschaftler Braydon (schaut euch in der Nähe der Wand ganz rechts um)
  7. Kap Kante - direkt rechts hinter dem Haus mit dem lila Dach
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Ein Spieler und Reddit-User, der seinen Account mittlerweile wieder gelöscht hat, hat im Blattgrün-Subreddit derweil eine Übersicht mit den Fundorten aller 7 versteckten Sonderbonbons gemacht, die wir euch nicht vorenthalten wollen!

Um zu erfahren, wo genau sich die 7 versteckten Sonderbonbons befinden, klickt euch einfach durch die oben eingebettete Übersicht des besagten Redditors.

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Fundorte der restlichen 8 Sonderbonbons, die ganz normal in einem Pokéball zu finden sind:

  1. Mondberg - südöstlich vom Eingang der Höhle, im Erdgeschoss.
  2. Pokémon-Turm - schaut links von der Treppe nach, in deren Nähe Knogga euch den Weg versperrt.
  3. Team Rocket Versteck in Prismania City - im 3. Untergeschoss, auf der rechten Seite des Raumes
  4. Fuchsania City - im Haus des Wärters der Safarizone auf der rechten Seite (VM Stärke nötig).
  5. Silph Co. - zu finden im 10. Stock des Gebäudes, im Raum mit den vielen Kisten im Südwesten (wo noch zwei andere Items herumliegen).
  6. Siegesstraße - direkt im Raum, in den ihr nach Betreten der Höhle gelangt. Schiebt erst den Stein links von euch mit VM Stärke auf den Schalter rechts vom Eingang. Geht dann in den nördlichen Bereich des Raums und nutzt nochmals Stärke, um das Sonderbonbon zu bergen.
  7. Verlorene Höhle - versteckt in einem der Räume der verlorenen Höhle.
  8. Ferienparadies (Sevii Eilande) - Als Preis von Lady Kea.

Alle Sonderbonbon-Fundorte seht ihr hier auch noch einmal im Video:

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Die beiden Gen 1-Neuauflagen Pokémon Feuerrot und Blattgrün erschienen ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und wurden am 27. Februar 2026 im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des Pokémon-Franchises noch einmal neu für die Nintendo Switch (2) im Nintendo eShop veröffentlicht.

Habt ihr schon alle Sonderbonbons in Pokémon Feuerrot und Blattgrün gefunden?

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Release: 28.01.2004 (Switch, GBA)

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