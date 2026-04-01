Ausgefuchster Pokémon Feuerrot-Spieler hat nach 900 Resets die Schnauze voll, programmiert kurzerhand Mini-Computer, der für ihn Shiny-Glumanda jagt

Nein, im Hintergrund wird kein Glumanda unter Elektroschocks gesetzt, sondern nur seine Farbe überprüft. (Bild: reddit.com/user/sexiibaby69)

Die Jagd nach schillernden Pokémon ist ganz schön zeitaufwändig – besonders in den ersten Generationen, in denen es noch keinen Schillerpin gab. Gleichzeitig waren Starter und legendäre Pokémon dort aber auch noch nicht "shiny-locked", konnten also überhaupt in der schillernden Variante gefunden werden. Was sie besonders wertvoll macht.



Frei nach dem Motto "work smart, not hard" hat sich dieser Pokémon-Fan also einfach einen Weg überlegt, um die Shiny-Jagd in Pokémon Feuerrot zu automatisieren.

Warum selbst nach Shinys suchen, wenn ein Arduino das übernehmen kann?

1 zu 8192, so hoch stehen die Chancen, ein shiny Pokémon in Feuerrot und Blattgrün anzutreffen. Kein Wunder also, dass manche Fans schon dutzende bis hunderte Stunden im Spiel verbracht hat, ohne auch nur über die Anfangsstadt hinauszukommen, weil er oder sie einen schillernden Starter will.

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Autoplay

Diesen Weg hat wohl auch Redditor sexiibaby69 anfangs gewählt. Um die 900 Mal hat der Fan das Spiel neu gestartet, in der Hoffnung ein schillerndes Glumanda zu bekommen. Ohne Erfolg. Also musste eine andere Methode her.

Das brachte den User auf die Idee, stattdessen einen Arduino zu benutzen – quasi ein Mikrocontroller, der sich programmieren lässt, um bei bestimmten Input-Signalen zuvor festgelegte Aktionen auszuführen.

In diesem Fall hat der Fan das Setup so programmiert, dass es seinen Spielercharakter automatisch zu den Starter-Pokémon in Professor Eichs Labor navigiert, Glumanda auswählt und das Spiel neu startet, wenn es nicht schillernd ist.

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Aber woher weiß der Arduino, ob es ein Shiny ist? Hier hat sich der Fan eine clevere Lösung überlegt. Der Sensor überprüft nämlich schlicht den RGB-Wert von Glumanda, also welche Farbe es hat. Weicht der Wert stark genug vom ursprünglich aufgenommenen ab, hört der Arduino auf, das Spiel zurückzusetzen.

Innerhalb von 20 Stunden konnten so 4400 Versuche durchgeführt werden – wenn auch leider bislang noch ohne Erfolg. Falls ihr selbst neugierig seid, hat sexiibaby69 den Code auch in den Kommentaren geteilt.

Wenig überraschend bricht in den Kommentaren aber auch die Diskussion aus, ob das noch als Shiny-Jagd durchgehen sollte. Immerhin stecken andere Fans hunderte Stunden in mühevoller Handarbeit dort rein.

Andere User merken aber auch an, dass es sich schlicht um ein cooles Projekt handelt, in das dank des Setups und der Programmier-Arbeit ebenfalls ordentlich Zeit und Nerven geflossen sind.

Was für eine Lösung würdet ihr wählen, wenn ihr euch entscheiden müsstet? Händisch resetten oder einen Mikrocontroller programmieren?