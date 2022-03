Pokémon-Center in Karmesin und Purpur sehen aus wie Tankstellen und das könnte es bedeuten

Seit einer guten Woche wissen wir, dass Pokémon Karmesin und Purpur noch dieses Jahr erscheinen. Seit der Ankündigung nehmen Fans auch schon den Trailer zum Gen 9-Spiel auseinander und entdecken einige kleine, aber feine Details. Zum Beispiel sieht es ganz danach aus, als würden die Pokémon-Center im nächsten Teil wie Tankstellen daherkommen. Was wiederum einige coole Änderungen mit sich bringen könnte, wenn die Theorien stimmen.

Pokémon Karmesin/Purpur: Fans hoffen auf Änderung bei Pokémon-Centern

Poké-Tankstellen? In Pokémon Karmesin und Purpur gibt es offenbar neue Pokémon-Center und die ähneln auf den ersten Blick sehr stark Tankstellen. Sie lassen sich im Trailer zwar noch nicht in ihrer ganzen Pracht bewundern, spitzeln aber an der einen oder anderen Stelle hinter anderen Gebäuden hervor oder sind aus der Ferne zu sehen. Das wirkt wie eine recht große Abwandlung des bisherigen Looks.

Das könnte es heißen: Dass die Pokémon-Center in Karmesin und Purpur wie Tankstellen aussehen, könnte eine ganze Reihe an Vorteilen mit sich bringen. Passend zur Open World mit ihren nahtlosen Übergängen dürfen wir vielleicht auch in den Ortschaften mit unseren Reit-Pokémon durch die Gegend flitzen und müssen nicht zu Fuß gehen. Außerdem bieten die neuen Pokémon-Center vielleicht eine Art Drive-Thru-Service an.

Endlich keine Ladezeiten? Insbesondere der letzte Punkt wirkt interessant, auch wenn es sich dabei im Moment natürlich noch um Spekulation handelt. Aber es könnte gut sein, dass wir künftig nicht mehr in ein Pokémon-Center müssen, um unsere Truppe zu heilen. Wenn wir das gewissermaßen im Vorbeigehen an den Tankstellen machen könnten, würden die lästigen Ladezeiten beim Betreten der Gebäude entfallen.

Zugegeben, eine grundlegende und tiefgreifende Veränderung wäre das nicht – aber in jedem Fall eine extrem willkommene Verbesserung. Genau dasselbe würde natürlich dafür gelten, wenn wir tatsächlich unsere Reit-Pokémon auch in der Stadt benutzen dürften.

Wann kommt Gen 9? Einen offiziellen und genauen Release-Termin haben Pokémon Karmesin und Purpur noch nicht. Aber sie sollen zum Ende dieses Jahres erscheinen. Es dauert also gar nicht mehr so lange, bis es soweit ist. Allerdings könnte es zumindest eine kleine Enttäuschung für all jene geben, die auf alle Pokémon im Spiel hoffen.

Was vermutet ihr hinter dem möglichen neuen Look der Pokémon-Center?