Pokémon-Fan fragt sich, ob die Taschenmonster ihre Namen wegen ihrer Rufe bekommen haben oder anders herum - die Community hat eine klare Antwort

Pokémonnamen wollen wohl überlegt sein - das trifft auch auf die Spitznamen zu, die wir ihnen verpassen.

Was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Im Pokémon-Universum zielt eine ähnliche Frage unter anderem auf die Namensgebung der Taschenmonster ab (die ja ebenfalls aus Eiern schlüpfen). Deswegen fragt sich ein Fan auch, ob die Pokémon ihre Rufe dem von den Menschen gegebenen Namen anpassen, oder ob sich die Menschen durch die Rufe der Pokémon für die Namensgebung inspirieren lassen.

Was kam zuerst, der Name oder der Ruf?

Als ein Redditor sich die angesprochene Frage stellt, meldet sich die Community vielfach zu Wort. Die Antworten gehen dabei in eine eindeutige Richtung: Und zwar ist das von Anfang an mehr eine Sache des Animes, in dem die Taschenmonster oftmals ihre Namen wiederholen. Seit den allerersten Editionen geben sie stattdessen völlig andere Laute von sich, wie etwa die Tiere in unserer realen Welt.

Deswegen lautet die Antwort wahrscheinlich auch, dass der Name und der Ruf in der Pokémonwelt wenig zusammenhängen.

Ein Redditor gibt die unserer Meinung nach wahrscheinlichste Antwort: Der Prozess dürfte ähnlich wie in unserer echten Welt ausfallen, wenn Wissenschaftler*innen eine neue Tierart entdecken und sie benennen. Mit den Lauten der Tiere hat das meist gar nichts zu tun.

Wenn wir auf die Frage konkret antworten, müsste also zuerst der Name der Pokémon kommen (aus den Spielen) und dann erst der Ruf (im Anime).

Marketingstrategie? In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag mit der Frage mutmaßen die User, dass der Anime die Logik der Spiele gegen Marktfähigkeit in unserer Welt austauscht.

Das funktioniert nach der Logik, dass man sich ein Pokémon eher einprägt, wen dieses ständig seinen Namen wiederholt. Das wiederum ist aus Marketingsicht praktisch, da so die Bindung zum Franchise gefestigt wird.

Witzige Ausnahmen

Bekanntermaßen bestätigen Ausnahmen die Regel. Im Pokémon-Anime wiederholen längst nicht alle Taschenmonster ihre Namen. Tatsächlich kann es gut sein, dass genau die Pokémon dem Publikum eher im Gedächtnis bleiben, die das Gegenteil tun.

Im Internet gibt es zahlreiche Compilations der lustigsten Pokémonrufe, in denen die Monster unerwartete oder urkomische Laute von sich geben. Ein Beispiel seht ihr in diesem TikTok-Video:

Ich finde es etwa am lustigsten, wenn ein Pokémon einfach nur gequält oder panisch klingende Menschenschreie von sich gibt. Im TikTok-Video ist das bei Sarzenia der Fall, darüber hinaus ist Zapdos ein beliebtes Beispiel, weil es ebenfalls einfach nur vor sich hin kreischt.

An der Stelle sind wir aber besonders gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was kam zuerst, der Pokémonname oder der -ruf?