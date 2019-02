Wenn Pokémon Detective Pikachu im Mai 2019 in Japan erscheint, wird nichts mehr so sein wie es war. Zumindest bezogen auf das Bild, das wir von der Welt der Taschenmonster haben. Pikachu hat nicht nur dank Ryan-Reynolds-Synchronisation die Stimme eines Mittvierzigers, er hat auch ein offensichtliches Kaffeeproblem - und flucht wie ein Rohrspatz.

Da ist den gelben Elektroflausch im Trailer doch tatsächlich das Wörtchen "Hell" entwischt. Das Internet freut sich diebisch: Schließlich war Pikachu bis jetzt die Verkörperung von Familienfreundlichkeit. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten.

My face when Pikachu said “Get me the HELL out of here” pic.twitter.com/lX1YKraPmX — andrijor (@andrijor) February 26, 2019

Tatsächlich sorgte der Trailer dafür, dass das Internet jetzt noch einer weitere Version des Surprised-Pikachu-Memes hat:

Neben Pikachu hat aber vor allem der Auftritt von Mewtwo für Furore gesorgt. Das genmanipulierte Pokémon wollte schließlich einst die Weltherrschaft an sich reißen.

Mewtwo got me like: pic.twitter.com/hVHkXNrN7u — Uprising Gaming (@JustinUprising) February 26, 2019

Viel mehr Sorgen macht sich das Internet aktuell jedoch um Griffel, dessen aggressive Realfilm-Version der Stoff zu sein scheint, aus dem Albträume sind. Griffel, was ist nur passiert?

Falls ihr gar nicht schlafen wollt, haben wir sonst auch noch dieses Standbild gefunden:

Und zuletzt dürfen wir natürlich auch Flammara und Relaxo nicht vergessen, deren Film-Versionen ebenfalls zum ersten Mal gezeigt wurden und auf der Mitte zwischen drollig und majestätisch landen.

Snorlax looks really adorably cute in this. I love it pic.twitter.com/C1Q7WxmVoe — kimplix (@kimplix) February 26, 2019

Was sind eure Trailer-Highlights?